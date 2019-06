Instagram Down: ecco perchè non funziona il social e come risolvere il problema

Continuano con grandissima insistenza le segnalazioni degli utenti su diversi social network per quanto concerne il Down Instagram.

Il social network che consente di postare foto e stories, infatti, al momento non è raggiungibile.

Questa situazione ha creato il malcontento dei milioni di utenti che con grande frequenza condividono momenti della propria quotidianità.

Agli utenti che provano ad accedere al social si ritrovano davanti una scritta inequivocabile:”We’re working on it and we’ll get it fixed as soon as we can”.

Si tratta della semplice rassicurazione da parte dei tecnici che sono a lavoro per risolvere quanto prima il problema.

Instagram Down: ecco perchè non funziona Instagram e cosa sta succedendo

Al momento è impossibile stabilire quale sia la causa del problema, visto anche l’avviso generico che campeggia sul sito del social.

Di certo, invece, il malcontento degli utenti di Instagram sta crescendo con il passare dei minuti.

Un problema che di certo i tecnici molto attenti e preparati stanno cercando di risolvere nel minor tempo possibile.

Non resta, quindi, che attendere pazientemente che l’intervento sia concluso e che il social network sia nuovamente raggiungibile.

Secondo quanto riportato da alcuni siti specializzati, il Down Instagram non riguarderebbe soltanto l’Italia ma anche diversi altre nazioni.

Libero, ad esempio, riporta la notizia che se in Italia si registrano qualche migliaio di segnalazioni, quelle a livello globale hanno superato nel giro di pochi minuti le 50 mila: gran parte dei problemi si registrano nel Nord Europa e sulle coste degli Stati Uniti.

Non solo un problema nel nostro paese quindi. E, sempre secondo la fonte sopra citata, vista la portata del disservizio, è possibile ipotizzare che ci sia stato qualche problema o qualche guasto all’infrastruttura hardware della piattaforma social.