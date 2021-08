Incidente sull’autostrada A2 nei pressi di Salerno. Feriti e traffico in tilt

Incidente sull’autostrada A2 nei pressi di Salerno. Gli occupanti dei mezzi sono rimasti feriti e il traffico è andato inevitabilmente in tilt.

Il sinistro è avvenuto nella tarda mattinata sulla corsia Nord dell’Autostrada A2 del Mediterraneo al km 9,500 nei pressi di Salerno.

Per cause ancora in via di accertamento due veicoli sono entrati in collisione scontrandosi in modo violento.

Sul posto sono giunte immediatamente le ambulanze del 118 per prestare soccorso ai feriti e la Polstrada per i rilievi del caso oltre che per gestire la viabilità che ha registrato inevitabili rallentamenti.

Sul luogo dell’incidente è intervenuto anche il personale Anas per ripristinare la transitabilità appena possibile