Incidente sul lavoro nel Salernitano: muore operaio

Terribile incidente sul lavoro questa mattina nel Salernitano, e per la precisione a Bellizzi dove un operaio ha perso la vita.

La vittima è un uomo di 57 anni. Secondo le prime ricostruzioni l’incidente sarebbe avvenuto intorno le 10 di questa mattina.

L’uomo, originario di Montecorvino Rovella, stava ispezionando la canna fumaria del mezzo di riscaldamento a pellet di una abitazione di via Olmo, quando, secondo una prima ricostruzione, ha perso l’equilibrio ed è precipitato, battendo la testa al suolo.

Inutili tutti i tentativi di soccorso: quando i sanitari del 118 hanno raggiunto la strada l’operaio era già deceduto, probabilmente è morto sul colpo.

Sul posto, i carabinieri della Compagnia di Battipaglia e il Servizio prevenzione infortuni dell’Asl.

Al vaglio degli investigatori, che sono al lavoro per ricostruire la dinamica, anche la posizione lavorativa dell’uomo. Non si esclude che l’uomo possa aver avuto un malore che potrebbe averlo colto mentre era sul tetto e avergli fatto perdere l’equilibrio.

Il magistrato di turno ha disposto il sequestro della salma in vista dell’autopsia, che verrà effettuata nei prossimi giorni.

Infortuni sul lavoro in Campania: i dati

Come riporta la Repubblica, in Campania nei primi sette mesi del 2021, da gennaio a luglio, ci sono state, secondo dati Inail, più di 11mila denunce di infortunio sul lavoro (+23,43 per cento rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente) e 71 denunce di infortuni mortali (+31,48 per cento rispetto al dato precedente mentre in Italia si registra un meno 5 per cento circa).

A diffondere i dati l’HSE Symposium, manifestazione incentrata sui temi della salute, della sicurezza sul lavoro e dell’ambiente, in programma a Napoli il 29 e 30 ottobre in concomitanza con la Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro.

L’iniziativa è ideata e organizzata dal Dipartimento di Sanità pubblica dell’Università Federico II, dall’Associazione europea per la prevenzione, con il supporto di Inail Campania, di Ebilav – Ente bilaterale nazionale e di Fondolavoro.