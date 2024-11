Powered by

Domenica 10 novembre si è verificato un tragico incidente sull’autostrada A1, nel tratto che collega Lazio e Campania, causando una vittima e nove feriti. Lo scontro è avvenuto tra un tir e un pullman turistico con a bordo una comitiva di visitatori coreani, tra i caselli di San Vittore del Lazio e Caianello, al chilometro 689.

Secondo le prime ricostruzioni, il tir avrebbe tamponato il bus, finendo poi contro le barriere di protezione laterali. L’impatto ha provocato il posizionamento del pullman di traverso, bloccando sia la corsia di marcia sia quella di sorpasso.

Il tragico bilancio dell’incidente conta la morte del conducente del camion, un uomo di 59 anni originario della Campania. Gli otto turisti e l’autista del pullman hanno riportato ferite lievi e sono stati trasportati d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Santa Scolastica di Cassino, dove sono stati sottoposti a controlli medici.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Cassino, insieme al personale sanitario del 118, per soccorrere i feriti e mettere in sicurezza l’area dell’incidente. La Polizia Stradale ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto, mentre l’esame medico legale dovrà stabilire se il decesso dell’autista del tir sia stato causato da un malore improvviso durante la guida o dalle lesioni riportate nello schianto.

La comitiva di turisti, diretta verso la Costiera Amalfitana, ha visto così interrompersi tragicamente il proprio viaggio.

Foto: Frosinonetoday