Incendio di Ferragosto a Maiori: le fiamme lambiscono quartiere San Lazzaro / Foto

Oramai sembra essere una triste prassi. Ogni anno non è Ferragosto senza incendi in Costiera Amalfitana.

L’ultimo si è sviluppato poco fa a Maiori sulla collina di San Vito. Le alte fiamme stanno minacciando le case del quartiere San Lazzaro in un giorno che per Maiori dovrebbe essere solo di festa e non di preoccupazioni.

Il rogo, probabilmente, anzi sicuramente doloso, ha iniziato a svilupparsi pochi minuti fa, intorno alle 21.00.

Le fiamme sono visibili dal centro cittadino e spaventano non poco le tantissime persone che sono in strada per la processione dell’Assunta ed in attesa dello spettacolo pirotecnico.

Il leggero vento che caratterizza la serata sta alimentando ulteriormente il rogo che è cresciuto nel giro di poco tempo.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Sul posto si sono recati sia i Vigili del Fuoco che la Protezione Civile. Non si esclude una mano criminale dietro l’insensato gesto, identico a quello di due anni fa. Alle 22.30 circa l’incendio è stato domato.