Dove mare e collina si incontrano, addormentato tra gli alberi, si trova un borgo lento, dove la vita segue il ritmo della natura.

Ci sono luoghi che sembrano sospesi nel tempo, capaci di evocare emozioni profonde e di trasformare un semplice viaggio in un’esperienza indimenticabile. A volte basta un vicolo, un profumo o un panorama per risvegliare la curiosità e accendere la voglia di scoprire nuove storie.

In provincia di Imperia, tra mare e colline, sorge Lingueglietta, un borgo medievale che conquista con la sua bellezza autentica e senza tempo. Case in pietra, vicoli stretti e un’atmosfera antica rendono questo luogo un rifugio prezioso, perfetto per chi cerca calma e autenticità.

Tra il mare e la collina, il borgo lento

Arroccato sul crinale che domina la valle del San Lorenzo, circondato da ulivi e boschi, Lingueglietta regala panorami mozzafiato. Inserito tra i “Borghi più belli d’Italia”, invita a perdersi tra carruggi e memorie, dove ogni dettaglio racconta una storia.

Pur essendo piccolissimo, sorprende per la ricchezza architettonica e l’armonia del suo impianto medievale, che conserva intatto il fascino originario. Passeggiando tra stradine acciottolate si incontrano archi, terrazze naturali e angoli poetici che sembrano dipinti a mano.

Lingueglietta non è un museo immobile, ma un borgo vivo e accogliente, dove tradizioni e ospitalità si tramandano di generazione in generazione. Un luogo ideale per chi desidera un weekend lontano dal turismo di massa, immerso nella vera essenza ligure.

Il centro storico, recentemente rinnovato, offre scorci suggestivi, piazzette intime, cortili fioriti e finestre in pietra che invitano a fermarsi. Ogni passo rivela frammenti di storia, ogni sguardo cattura dettagli nascosti, trasformando la visita in un viaggio lento e consapevole.

Tra i tesori del borgo spiccano le chiese, ciascuna con una propria identità architettonica e un fascino particolare. La Chiesa della Natività di Maria Vergine unisce epoche diverse, con nucleo trecentesco e portale seicentesco che dialogano armoniosamente.

La Chiesa di San Pietro, trasformata nel Cinquecento in fortezza, fonde architettura religiosa medievale e militare rinascimentale. La sua facciata imponente custodisce un interno essenziale, con navata unica e pavimentazione originale che trasmettono austerità e bellezza.

La cucina locale completa l’esperienza, con sapori autentici che raccontano il territorio e le sue tradizioni. Friscioi, farinata con cipollotto e carciofi, coniglio allevato nei carruggi e cinghiale della boscaglia sono piatti intensi e radicati.

L’olio extravergine d’oliva, profumato e delicato, accompagna ogni preparazione, esaltando i sapori genuini della Liguria. E per chiudere in dolcezza, fugassa genovese e biscotti alla lavanda raccontano la dolcezza del borgo e della sua gente.

Lingueglietta è un piccolo scrigno da aprire con lentezza, un luogo che regala emozioni autentiche e invita a tornare ancora. Un weekend qui diventa un viaggio tra storia, sapori e panorami, capace di restare impresso nella memoria di chi lo vive.