Inaugurato il primo volo Napoli – Dubai. Ecco i costi del biglietto

Sono partiti ufficialmente i voli da Napoli a Dubai della compagnia area Flydubai.

La compagnia aerea degli Emirati Arabi Uniti offrirà cinque voli a settimana facendo di Napoli Capodichino la seconda destinazione in Italia dopo l’inaugurazione dei voli per Catania, in Sicilia, lo scorso anno.

Come riporta Vesuvio Live, a bordo del volo atterrato ieri per la prima volta era presente una delegazione composta da Jeyhun Efendi, Senior Vice President Commercial Operations e E-commerce di flydubai; Thierry Aucoc, Senior Vice President Commerical Operations Europa, Federazione Russa e America Latina di Emirates e alcuni media locali. Al suo arrivo a Napoli, la delegazione ha incontrato Roberto Barbieri, amministratore delegato dell’Aeroporto di Napoli, Margherita Chiaramonte, Business Aviation Development Director dell’Aeroporto di Napoli e il direttore di aeroporto Gennaro Bronzone (ENAC).

“Siamo felici di essere arrivati a Napoli, la seconda destinazione inaugurata in Italia nel corso dell’ultimo anno – ha dichiarato Jeyhun Efendi. È un ulteriore esempio dell’impegno decennale di flydubai nel puntare su mercati non ancora serviti e offrire l’opportunità di beneficiare dei voli diretti per Dubai e per altre destinazioni del nostro network. Attendiamo con impazienza le opportunità che questa nuova rotta porterà per il commercio e il turismo”.

“Con il volo flydubai per Dubai apriamo una porta verso gli Emirati e verso l’Oriente, e anche destinazioni come l’Australia e la Tailandia, fino a ieri poco accessibili da Napoli, saranno raggiungibili con un solo scalo – ha invece dichiarat oRoberto Barbieri, Amministratore Delegato (CEO) Gesac Spa . A poche settimane dall’apertura del collegamento con il Nord America, ora la Campania si avvicina all’Oriente e sia gli scambi commerciali che i viaggi in luoghi esotici saranno facilitati. I flussi turistici incoming dall’Asia e dall’Australia saranno agevolati e l’economia del turismo locale potrà beneficiare di un’ulteriore crescita qualitativa”.

Costi e Tariffe dei voli Napoli – Dubai

Le tariffe di andata e ritorno a Napoli in Business Class partiranno da 2.692 € mentre le tariffe in Economy partiranno da 543 € tasse incluse. I voli possono essere prenotati attraverso il sito flydubai (flydubai.com), l’app ufficiale flydubai, il Contact Centre a Dubai al (+971) 600 54 44 45 (o +39 02 43458375 in Italia), agenzie di viaggio flydubai o attraverso i partner di viaggio.