Inaugurato a Vietri sul Mare il nuovo attracco per i traghetti / Foto e Video

E’ stato inaugurato ieri sera alle 18.00 a Marina di Vietri sul Mare il nuovo attracco realizzato da Travelmar.

“Ieri con grande entusiasmo abbiamo inaugurato il nuovo attracco, realizzato da Travelmar, a Marina di Vietri. Finalmente anche il nostro comune rientra tra gli scali per le vie del mare! Un ringraziamento alla Regione Campania e alla presenza degli onorevoli Franco Picarone e Luca Cascone” – queste le parole del primo cittadino di Vietri Giovanni De Simone.

“Inaugurato il nuovo attracco a Marina di Vietri sul Mare: grazie alla sinergia tra comune di Vietri sul Mare e Travelmar, la compagnia di navigazione che da oltre trent’anni garantisce il trasporto via mare in Costiera Amalfitana, anche la città “porta” della Divina avrà il suo approdo e sarà raggiungibile con i collegamenti marittimi tra le località di Amalfi, Positano, Maiori, Minori, Cetara e Salerno, agevolando la mobilità di residenti, turisti e lavoratori.

Implementare il trasporto sostenibile alternativo in Campania, specie sulle coste, è una delle priorità della presidenza De Luca: sono 5 anni che investiamo nelle Vie del Mare per potenziare e differenziare le modalità di accesso alle nostre mete di punta in chiave turistica. Un lavoro che rafforzeremo ancor di più in vista di Procida2022 incrementando i collegamenti tra le isole e la terraferma e consentire a tutti di scoprire e partecipare alle iniziative della “nostra” capitale italiana della cultura” – questa la dichiarazione di Luca Cascone.

Vietri entra quindi nella tratta della Tra.Vel.Mar, la società di trasporti via mare in Costiera Amalfitana.

Con il pontile di attracco Vietri sul Mare offrirà ai turisti un nuovo mezzo di trasporto. Da Salerno e dalla Costiera Amalfitana si potrà raggiungere con comodità e via mare Vietri sul Mare, così come i vietresi potranno utilizzare il servizio di trasporto marittimo per raggiungere i comuni della Costa.

Insomma un bel progetto di riqualificazione e di valorizzazione della nostra Costiera Amalfitana.