In quale progetto ha investito la fondazione di Bill e Melinda Gates

Dai diamanti non nasce niente, dal letame… può nascere fertilizzante. E senza utilizzo di acqua o sostanze chimiche. Ci pensa il nuovo, rivoluzionario, futuristico «vespasiano» senza fognature presentato da Bill Gates nella tappa di Pechino del suo tour in Cina con la Fondazione Gates. Il filantropo cofondatore di Microsoft nella circostanza si è a lungo soffermato sull’importanza del mercato globale per l’economia del mondo. «Credo onestamente che il commercio permetta a ogni paese di fare ciò che è meglio», ha detto a Reuters il miliardario statunitense. Il passo da qui all’invenzione sotto i riflettori è breve.

Arriva da anni di progetti di ricerca finanziati dalla Bill and Melinda Gates Foundation , la più grande organizzazione filantropica privata del mondo. Il concept è piuttosto semplice: tutto sta a separare il rifiuto liquido da quello solido. «Gli attuali water si limitano a mandare via i rifiuti con l’acqua, mentre questi bagni non sono dotati di fognatura. Prendono sia liquidi che i solidi e svolgono un’azione chimica su di essi che comprende la combustione nella maggior parte dei casi».