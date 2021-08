L’estate Vip in Costa d’Amalfi non si ferma. Approda nel nostro mare Al Lusail lo yacht dell’attuale emiro del Qatar: Tamin Bin Hamad Al Thani.

Il super yacht varato da Lürssen presenta lo scafo in acciaio. La sovrastruttura in alluminio con ponti in teak ed è lungo ben 123 metri, largo 23 metri con un pescaggio di 5,5 metri.

Ed è proprio grazie alle sua ingenti dimensioni che può vantare di ogni tipo di comfort: aria condizionata, un salone di bellezza, beach club, piattaforma da nuoto, palestra, ascensore, piscina, cinema, garage per tender con tender di servizio di 9,10 m, pista per elicotteri e infine luci subacquee.

Per quanto riguarda il design mentre l’esterno è opera del progettista H2 Yacht Design, l’interno è stato realizzato dalla March & White secondo il volere dell’emiro.

Nel complesso questo gioiellino tedesco ha un valore di circa trecento milioni di dollari; una somma nulla rispetto al patrimonio del suo proprietario da più di 600 miliardi di dollari che gli ha assicurato la nona posizione nella top ten dei nobili più ricchi al mondo.

Tamin Bin Hamad Al Thani, diventato l’erede al trono del Qatar il 5 agosto 2003, quando suo fratello maggiore Jasim rinunciò alla sua pretesa al titolo, oltre al titolo possiede grandi quote della Barclays, Sainsbury’s e Harrods, Volkswagen, Walt Disney, Heathrow Airport, Siemens e Royal Dutch Shell e anche una quota del più alto edificio d’Europa, lo Shard London Bridge.

Inoltre il sovrano, è proprietario anche della squadra di calcio del PSG; del piano di sviluppo Porta Nuova e dello storico Hotel Gallia a Milano, di molti complessi alberghieri turistici della Costa Smeralda in Sardegna, dell’ex ospedale San Raffaele di Olbia ed è sponsor dell’AS Roma, nonostante abbia dichiarato di tifare per la S.S.Lazio.