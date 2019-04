In bici in giro per l’Italia: tra i tour 2019 di Santini anche la Costiera Amalfitana

C’è anche la Costiera Amalfitana tra gli itinerari in bici che Santini organizza, a partire da quest’anno, in collaborazione con ChronoPlus, azienda specializzata nella progettazione e realizzazione di tour ciclistici in Italia.

Nei tour ci sono, oltre che la Costiera Amalfitana, anche altri itinerari splendidi della nostra Penisola come la Toscana, le Cinque Terra e le Langhe, tutti luoghi da scoprire in sella alla propria bicicletta. Sono sette i pacchetti disponibili per il 2019 che permetteranno di scoprire anche la storia e la tradizione enogastronimica del nostro paese.

I Santini Cycling Tours sono pensati come experience a 360 gradi dove, oltre a spingersi nei luoghi con tutta la libertà che solo un viaggio in bicicletta sa offrire, permetteranno di scoprirne anche la storia e le tradizioni gastronomiche.

I viaggi disponibili per il 2019 si caratterizzano per la loro capacità di esprimere tutta l’essenza del “made in Italy”: Lucca Tour, Cinque Terre Tour, Bartali Experience, Tirreno-Adriatico Tour, Amalfi Coast Tour, Italian Lakes Tour e Barolo Tour. Esperienze di una settimana da vivere accompagnati da guide esperte e, vestiti con un kit completo firmato Santini.

E saranno sicuramente tantissime le prenotazioni che arriveranno per percorrere in bici la Costiera Amalfitana dal momento che vanta una delle strade più belle e caratteristiche di tutta l’Italia. Croce e delizia di tutti gli automobilisti, motociclisti e ciclisti, la Statale 163 Amafitana è stata definita da tantissimi siti, anche internazionali, come una delle strade più romantiche del mondo ma anche tra quelle più pericolose con i suoi tornanti a picco sul mare.

Per chi volesse iscriversi a uno tour Santini, incluso quello della Costiera Amalfitana, lo può fare consultando il sito web www.santinicyclingtours.com su cui sarà possibile, oltre che prenotare il proprio Tour, anche conoscere tutte le informazioni sui percorsi proposti in modo da scegliere e organizzare al meglio la propria settimana su due ruote.