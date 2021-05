Si è fatta conoscere dal grande pubblico per essere diventata la moglie di Eva Grimaldi parliamo di Imma Battaglia.

E’ molto apprezzata per la sua simpatia e la sua spontaneità oltre che per il suo carattere molto forte.

Chi è Imma Battaglia: la moglie di Eva Grimaldi. Età, lavoro e vita privata

Imma Battaglia è nata a Portici, in provincia di Napoli, il 28 marzo 1960 ed è laureata in Matematica all’Università degli Studi di Napoli Federico II. E’ stata sempre in prima fila per la lotta dei diritti degli omosessuali.

E’ stata membro del circolo di cultura omosessuale Mario Mieli di Roma, diventato presidente, carica ricoperta fino al 2000.

Tra le protagoniste del movimento LGBT italiano fin dai primi anni novanta, fu organizzatrice insieme a Vladimir Luxuria del primo Gay pride ufficiale in Italia, che si tenne a Roma nel 1994.

Ha provato un’avventura anche nel mondo della politica, accettando la proposta di Nichi Vendola di candidarsi alle elezioni europee nelle liste di Sinistra e Libertà. E’ riuscita ad ottenere 3.586 voti, ma il partito non ha raggiunto la soglia di sbarramento necessaria per accedere al Parlamento europeo.

Ha provato alle Elezioni Regionali del Lazio candidandosi nel 2013 nella Lista Civica a sostegno della candidatura alla Presidenza di Nicola Zingaretti. Nello stesso anno si candida nelle liste di Sel alle elezioni comunali di Roma del 26 e 27 maggio. In questo caso è riuscita a farsi eleggere.

Come detto in precedenza ha sempre lottato per i diritti dei gay. Cosa che negli anni la porta a scontri diretti con ampia parte del movimento stesso.

Polemiche suscitò la presenza al Gay Village nel 2009 di Gianni Alemanno, che partecipò alla serata conclusiva con la presidente della Regione Lazio Renata Polverini e il presidente della Provincia di Roma Nicola Zingaretti.

Il 21 luglio 2012, un post di Imma Battaglia sulla sua pagina facebook di apertura verso Pier Ferdinando Casini diviene oggetto di dure polemiche all’interno della comunità.

E’ stata legata per un periodo all’attrice all’attrice Licia Nunez, dal 2010 è invece si è prima fidanzata con l’attrice Eva Grimaldi e si sarebbero dette “sì” il 13 marzo 2019.

Il matrimonio tra Imma Battaglia ed Eva Grimaldi

In questi giorni le due sono state ospiti di diversi programmi televisivi per parlare delle loro nozze.

In particolare Eva Grimaldi e la Battaglia sono spesso ospiti dei salottini televisivi di Barbara D’Urso.