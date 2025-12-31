Mentre sono in corso le festività natalizie, Ilary Blasi si mostra più radiosa che mai durante una vacanza sulla neve a Cortina.

Mentre sono in corso le festività natalizie, Ilary Blasi si mostra più radiosa che mai durante una vacanza sulla neve a Cortina, accanto al suo compagno Bastian Muller. La conduttrice televisiva ha catturato l’attenzione dei social per un particolare dettaglio che non è passato inosservato: un anello scintillante al dito che ha immediatamente alimentato le indiscrezioni su un imminente matrimonio.

Dopo anni di grande popolarità e una separazione pubblica dall’ex marito Francesco Totti, la Blasi sembra finalmente pronta a voltare pagina con una nuova storia d’amore che si fa sempre più seria.

Ilary Blasi e Bastian Muller: l’anello che anticipa le nozze

L’immagine condivisa da Ilary sui social durante la pausa natalizia ha subito fatto il giro del web. Nel selfie sorridente accanto a Bastian Muller, imprenditore tedesco che da circa due anni è al suo fianco, l’anello al dito della Blasi appare come un segnale inequivocabile di un impegno concreto verso il matrimonio. Già nel maggio 2025 si era parlato di una proposta ufficiale di nozze, avvenuta in un contesto romantico sulle sponde del lago di Como, ma fino ad oggi non era stata annunciata alcuna data precisa.

La vera svolta potrebbe arrivare dopo il prossimo marzo 2026, quando è fissata l’udienza per il divorzio ufficiale tra Ilary Blasi e Francesco Totti presso il Tribunale di Roma. Solo dopo questo passaggio legale sarà possibile procedere con la celebrazione delle nozze con Muller. Intanto, la coppia continua a godersi momenti di serenità e complicità, come dimostrato dalla recente vacanza a Cortina, tra paesaggi innevati e serate all’insegna del divertimento.

Durante la permanenza a Cortina d’Ampezzo, la Blasi ha condiviso con i suoi follower scorci di una vita mondana ricca di incontri e amicizie consolidate. Tra i momenti più significativi, una serata trascorsa nel noto locale El Caminetto, noto per essere un punto di ritrovo per personaggi del jet set italiano. Qui, Ilary ha festeggiato insieme al compagno e a un’amica di lunga data, Tamara Pisnoli, ex moglie di Daniele De Rossi e figura di spicco nel mondo del calcio e dello spettacolo.

La presenza di Pisnoli conferma quanto siano rimasti solidi i legami nati negli anni d’oro della Roma di Totti e De Rossi, nonostante le vicende personali di ciascuna. Entrambe, infatti, hanno attraversato divorzi e nuove relazioni, ma hanno mantenuto viva un’amicizia che resiste al tempo. Anche i rispettivi partner, Muller per Ilary e Stefano Mezzaroma, marito di Tamara dal 2021, partecipano a queste occasioni, creando un clima di famiglia allargata e sostegno reciproco.