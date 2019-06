Ilaria Mauro è una delle grandi protagoniste di questa edizione del campionati mondiali femminili.

Con le sue prestazione ha collaborato a condurre la nostra rappresentativa, almeno per il momento, fino agli ottavi di finale contro la Cina.

Ilaria Mauro: chi è, età, vita privata e carriera attaccante della Nazionale

Ilaria Mauro è nata a Cremona del Friuli, il 22 Maggio del 1988. Sin da piccola si è avvicinata al mondo del calcio, sua grande passione.

Il suo esordio nel calcio che conta lo deve al Tavagnacco, società nella quale è cresciuta e alla quale è stata legata dal 2002 al 2013.

Aveva solo 14 anni quando ha iniziato a giocare nelle giovanili e nelle 133 partite disputate con questa casacca a messo a segno 67 gol.

A 25 anni si sente pronta per un’avventura all’estero, per la precisione in Germania, dove il calcio femminile, almeno fino a qualche anno fa, aveva tutt’altra visibilità rispetto all’Italia.

Viene notata e contattata dai dirigenti del Sand, società di Bundesliga Sud, con la quale ottiene la promozione dove disputa due stagioni, colleziona 40 presenze e ben 31 reti.

L’anno successivo arriva l’esperienza con il Turbine Potsdam, caratterizzata da 14 presenza e 2 gol.

Il ritorno in Italia nel 2016 quando approda alla Fiorentina, con le viola in tre stagioni fa segnare 63 presenze e 37 reti. Proprio con le toscane vince uno scudetto nella stagione 2016/17.

L’esordio in nazionale è datato 10 marzo 2008. In azzurro ha giocato per 47 volte mettendo a referto 15 gol.