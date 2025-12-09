È il Tramonti Calcio ad aggiudicarsi il derby costiero contro il Calcio Scala; allo Stadio “Franco Amato” di Tramonti il risultato finale è di 1-0 per i padroni di casa di Mister Coccorullo.

Prima frazione di gara che vede il Tramonti cercare la rete del vantaggio con un insistito possesso palla, lo Scala serra i ranghi e ordinato chiude ogni spazio.

Ripresa che vede sempre il Tramonti attaccare con veemenza ma con poca precisone. All’85’ arriva l’episodio che cambia il match: mischia al limite dell’area di rigore ospite, diversi tiri verso lo specchio vengono ribattuti dalla difesa dello Scala, il pallone dopo una carambola arriva su i piedi di E. Giordano, di prima serve A. Russo che in area aggancia e calcia in porta trovando il goal decisivo facendo esplodere il “Franco Amato”.

Partita corretta giocata nel segno dell’amicizia e del rispetto dell’avversario tra le due squadre costiere, con le due compagini che a fine match si sono unite in un bel momento di fair-play.

Prossimo match esterno per gli uomini di Mister Coccorullo sul Campo della Blue Soccer Academy.

𝐋𝐄 𝐏𝐀𝐑𝐎𝐋𝐄 𝐃𝐈 𝐌𝐈𝐒𝐓𝐄𝐑 𝐂𝐎𝐂𝐂𝐎𝐑𝐔𝐋𝐋𝐎

“Ritorniamo a vincere in casa, nel nostro campo, che deve essere un fortino anche grazie all’eccezionale spinta dei nostri tifosi. Lo facciamo nel derby contro Scala, in una partita dal risultato tutt’altro che scontato. Abbiamo tenuto il pallino del gioco e la superiorità territoriale praticamente per tutti i 90 minuti, ma ci siamo imbattuti in una squadra che difendeva a 11 dietro la linea della palla e quindi non era per nulla semplice trovare spazi tra le maglie avversarie. Occasioni da gol ce ne sono state, ma purtroppo pecchiamo ancora di precisione e di errori in fase di scelta dell’ultimo passaggio. Alla fine, nel secondo tempo, le sostituzioni hanno cambiato la partita e siamo riusciti a portare a casa 3 punti che sono di vitale importanza in questo momento. Voglio complimentarmi infine con la squadra di Scala perché ha fatto una buona gara in fase difensiva. Per quanto visto in campo non merita la classifica che ha.”

𝐋𝐄 𝐏𝐀𝐑𝐎𝐋𝐄 𝐃𝐄𝐋 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐈𝐃𝐄𝐍𝐓𝐄 𝐓𝐀𝐆𝐋𝐈𝐀𝐌𝐎𝐍𝐓𝐄

“È stata una vittoria importante e sentita, un 1-0 che ci dà entusiasmo e conferma il buon lavoro che stiamo portando avanti. Voglio però iniziare ringraziando sinceramente tutta la società dello Scala, abbiamo vissuto un pomeriggio di vero sport, corretto, leale e ricco di rispetto reciproco. Questo è il calcio che vogliamo promuovere. Un ringraziamento speciale va al nostro pubblico, vedere così tante famiglie sugli spalti, così tante persone vicine ai nostri colori, è l’emblema del progetto che stiamo costruendo. Sono particolarmente felice per il momento ricreativo dell’intervallo, circa venti bambini in campo, sorridenti e coinvolti, ci ricordano perché facciamo tutto questo. Loro sono il futuro del nostro territorio e della nostra società. Queste iniziative ci rendono orgogliosi più della vittoria.

Ci godiamo questo derby, ma continuiamo a lavorare con umiltà.”