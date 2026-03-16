Vittoria di carattere e cuore per il Tramonti Calcio, che tra le mura amiche supera di misura un ostico Nocera Superiore. In un “Franco Amato” gremito e festante, i biancoverdi portano a casa tre punti d’oro grazie a una prestazione solida e ordinata.

L’avvio vede i padroni di casa padroni del campo. La squadra di Mister Coccorullo tesse una ragnatela di passaggi che mette in difficoltà l’organizzazione ospite, sfiorando il vantaggio in due occasioni nitide. La pressione biancoverde dà i suoi frutti al 20’: splendida invenzione di M. Santelia che serve un assist al bacio per M. Apicella, glaciale nel trafiggere il portiere avversario per l’1-0.

Nella ripresa, il copione cambia: il Tramonti abbassa il baricentro per compattare i ranghi e amministrare il vantaggio. Il Nocera Superiore prova a reagire alzando il raggio d’azione, ma la difesa dal Tramonti concede poco o nulla, chiudendo ogni varco con ordine. Nel finale, i biancoverdi provano a colpire in ripartenza per chiudere i conti, mancando però il raddoppio più volte per un soffio.

Dopo 6 minuti di recupero arriva il triplice fischio che libera la gioia dei tifosi.

𝐋𝐄 𝐏𝐀𝐑𝐎𝐋𝐄 𝐃𝐈 𝐌𝐈𝐒𝐓𝐄𝐑 𝐂𝐎𝐂𝐂𝐎𝐑𝐔𝐋𝐋𝐎

“Ennesimo match di alta classifica ed ennesima prestazione di carattere dei ragazzi. La vittoria contro il Nocera Superiore era quello che avevo chiesto alla squadra ed era l’unico risultato che ci avrebbe potuto consentire di continuare a scalare posti in classifica e superarli, conquistando la terza posizione. Lo abbiamo conseguito giocando un ottimo primo tempo in cui abbiamo creato più di una occasione da gol, seguito da una ripresa molto solida in fase difensiva, dove abbiamo respinto senza troppi problemi i loro assalti, senza però trovare il gol del 2-0 che ci avrebbe permesso di chiudere definitivamente la partita e gestire molto più facilmente il finale di gara. Bisogna migliorare ancora qualcosina in fase di gestione del risultato, ma da ottobre ad oggi abbiamo fatto passi da gigante e i risultati ottenuti ne sono la prova”.