Il Tramonti Calcio riparte con fame, coraggio e la voglia di dimostrare il proprio valore. Dopo l’amaro esordio casalingo, la squadra è pronta a rimettersi subito in viaggio per affrontare una nuova sfida di campionato.

Domenica 16 novembre 2025, con calcio d’inizio alle 17:00, i ragazzi di Mister Coccorullo saranno ospiti del Città di Fisciano per la terza giornata del Girone A di Terza Categoria.

Il match si giocherà al Nuovo Centro Sportivo Casignano di Pellezzano, dove il Tramonti cercherà di trasformare il grande impegno mostrato nelle prime uscite in un risultato concreto,.

La squadra è determinata, compatta e consapevole dell’importanza di questa trasferta. Anche in questa occasione non mancherà il supporto dei tifosi, pronti a far sentire il calore di Tramonti e a spingere i ragazzi verso una prestazione di carattere.

Il fischio d’inizio è fissato alle 17:00. Una nuova gara, un’altra occasione, un’altra storia da scrivere. Il Tramonti Calcio parte per Pellezzano con un obiettivo chiaro: ritornare con un risultato importante e continuare a crescere insieme.