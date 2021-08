Il super yacht Nord ritorna ad incantare la Costa d’Amalfi

Il super yacht Nord naviga di nuovo nel mare blu della nostra costa incantando ancora una volta chiunque lo ammiri.

Il gioiello del cantiere navale Lürssen, infatti, aveva sfilato lungo le nostre acque già lo scorso luglio destando stupore non solo per le sue dimensioni, ma anche per il suo design mozzafiato.

Lungo 142 metri, largo 19,50 metri e con un pescaggio di 5,40 metri il superyacht Nord è composto da 5 ponti e può ospitare 36 ospiti in 20 cabine.

Il design sia interno che esterno è stato curato dall’ingegnere e architetto Carlo Nuvolari e dal designer Dan Lenard: il talentuoso duo si è velocemente imposto come un punto di riferimento nell’universo degli yacht di lusso.

Originale è sicuramente la prua che ricorda quella di una portaerei. Di fatto, oltre gli innumerevoli comfort presenti all’interno (palestra, piscina, cinema, garage per tender, piattafroma da bagno, barbecue, beach club, sala spa, sauna e salone di bellezza), il superyacht è dotato di ben due piazzole d’atterraggio: una sul ponte principale, l’altra posta al centro della nave. Quest’ultima può essere coperta da un hangar integrato nell’albero maestro.

Per quanto riguarda i materiali utilizzati lo scafo è in acciaio, la sovrastruttura in alluminio con ponti posati in teak.