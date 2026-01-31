Manca davvero poco alla 52ª edizione del Gran Carnevale Maiorese, che quest’anno avrà come tema “Il Sogno”. Un’edizione che si preannuncia ricca di emozioni e partecipazione, grazie anche al contributo del Forum dei Giovani di Maiori, che ha ideato e sta realizzando numerose iniziative collaterali in programma dal 14 al 22 febbraio 2026.

Si parte sabato 14 febbraio, giornata dedicata al montaggio dei carri allegorici presso il Porto Turistico. Anche quest’anno, all’ora di pranzo, tornerà l’appuntamento con “A Tavola con i Carristi”, un momento di condivisione consolidato.

Domenica 15 febbraio, nel pomeriggio, prenderà il via la seconda edizione di “Forum dal Balcone”, la diretta condotta da Gaetano Di Lieto, realizzata in collaborazione con la redazione di Costa d’Amalfi TV. Dal balcone più folle del Carnevale Maiorese, il divertimento è garantito anche per questa edizione.

In contemporanea, una troupe del Forum dei Giovani e di CDA TV darà ufficialmente il via alla ricerca dei partecipanti alla II edizione del “Premio Allegria”. La selezione dei personaggi e dei gruppi più esuberanti e travolgenti si concluderà durante la sfilata del Martedì Grasso. Le votazioni si apriranno mercoledì 18 febbraio alle ore 12:00 e termineranno domenica 22 febbraio alle ore 18:00.

Entra nel Canale WhatsApp ufficiale per votare: https://whatsapp.com/channel/0029Vb8AxTZDZ4LcdH3xUV17.

Il vincitore sarà premiato domenica sera presso il Porto Turistico.

La diretta di “Forum dal Balcone” tornerà anche domenica 22 febbraio, per celebrare il Carnevale della Costa d’Amalfi insieme a numerosi ospiti. Un sentito ringraziamento va all’Hotel Miramare per la consueta e preziosa ospitalità.

Le iniziative sopra elencate, nate lo scorso anno, hanno riscosso un grande successo. Ma il 2026 porta con sé una importante novità: grazie alla collaborazione con l’Associazione Hiking The Amalfi Coast, nasce “Maiori Porte Aperte”, un Urban Trail tra vicoli, scorci e monumenti della città in programma sabato 21 febbraio.

Il percorso condurrà i partecipanti fino al Castello di San Nicola de Thoro Plano, dove il gruppo musicale Song Ro Sud accompagnerà la pausa pranzo con celebri brani della tradizione locale e non.

La prenotazione è fortemente consigliata.

Per info:

Hiking The Amalfi Coast

+39 333 702 9771

Forum dei Giovani Maiori

+39 366 931 3804

Liberatoria:

https://linktr.ee/fdgmaiori

Il Forum dei Giovani di Maiori ringrazia l’Amministrazione del Comune di Maiori per il patrocinio e il Direttore Artistico Alfonso Pastore per il supporto e la collaborazione.

Con queste iniziative, il Forum dei Giovani contribuirà a rendere ancora più entusiasmante quello che, da sempre, è il periodo più bello per ogni maiorese.

A Carnevale indossa il sorriso più bello: vieni a Maiori e divertiti con il Forum dei Giovani!