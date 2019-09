Il Ravello Festival non si ferma: ecco tutti gli appuntamenti fino al 20 ottobre

La musica al Ravello Festival non si ferma riservando al pubblico della Città della Musica un ricco cartellone autunnale che andrà avanti fino al 20 di ottobre.

Dopo la chiusura dei due mesi di programmazione sinfonica di ‘Orchestra Italia’ sul Belvedere di Villa Rufolo, scampolo d’estate dedicato ai concerti cameristici della sezione ‘Nel Giardino di Wagner’ e autunno votato ai concerti per organo nel Duomo di Ravello e ancora spazio alla ‘Meglio Gioventù’ dei conservatori, progetto fortemente voluto dal Commissario della Fondazione Ravello Mauro Felicori, che, inaugurato ad aprile scorso, guarda al futuro mettendo insieme formazione e professione, accademia e territorio ospitando, oltre ai Conservatori di musica della Campania, anche altri istituti come quello di Castelfranco Veneto, Bari, Roma e Venezia.

Nella prima settimana di settembre saranno tre gli appuntamenti: mercoledì 4 (ore 12) matinée nella Sala dei Cavalieri di Villa Rufolo con l’Orchestra dei plettri del Conservatorio di Musica ‘S. Pietro a Majella’ di Napoli che inaugurerà la serie di 12 concerti che vedranno in pedana i talenti della meglio gioventù fino al 13 ottobre; giovedì 5 e sabato 7 (ore 23) invece, due appuntamenti cameristici con il Quintetto di Fiati e il Quartetto d’archi del Teatro di San Carlo di Napoli accompagnati al pianoforte da Giuseppe Albanese. Primo appuntamento in Duomo con ‘Le note di Sigilgaita’, giovedì 12 con Andrea Macinanti.

La stagione in musica della Fondazione Ravello riserva ancora tante sorprese.

Programma settembre – ottobre

Mercoledì 4 settembre

La meglio gioventù

Sala dei Cavalieri di Villa Rufolo, ore 12.00

Orchestra dei plettri del Conservatorio di Musica

‘S. Pietro a Majella’ di Napoli

M. Aricò, E. Auricchio, T. Barra, M. Dell’Aversana,

O. di Lorenzo, G. Leonetti, F. Maddaluno, G. Marcellini,

F. Menditto, M. Raimo, mandolini

V. Amabile, I. Pagliuso, S. Scafarto, chitarre

M. Dell’Aquila, contrabbasso

Musiche di Amadei, Frendo, Angulo, Albeniz, Bizet, Calace

Biglietto di ingresso alla villa

Giovedì 5 settembre

Nel Giardino di Wagner

Sala dei Cavalieri di Villa Rufolo, ore 23.00

Quintetto di Fiati del Teatro di San Carlo di Napoli

Pianista Giuseppe Albanese

Musiche di Ibert, Hindemith, Ligeti, Mozart

Posto unico € 25

Sabato 7 settembre

Nel Giardino di Wagner

Sala dei Cavalieri di Villa Rufolo, ore 23.00

Quartetto d’archi del Teatro di San Carlo di Napoli

Pianista Giuseppe Albanese

Musiche di Puccini, Verdi, Wolf-Ferrari

Posto unico € 25

Lunedì 9 settembre

La meglio gioventù

Sala dei Cavalieri di Villa Rufolo, ore 19.00

Quartetto di violoncelli del Conservatorio di Musica

‘Santa Cecilia’ di Roma

Musiche di Forino, Joplin, Lennon, Rota ed altri

Arrangiamenti di Maurizio Massarelli

Biglietto di ingresso alla villa

Martedì 10 settembre

La meglio gioventù

Chiesa San Giovanni del Toro, ore 19.00

Conservatorio di Musica ‘Benedetto Marcello’ di Venezia

Anna Piani, Emanuele Bastanzetti, Renée Guerrini, violino

Martina Donolato, corno

Sumadi Sharana Oyunchuluun, Arianna Bastanzetti, pianoforte

Eiling Virginia Labarca Bencomo, viola

Estella Candito-Miliopoulou, violoncello

Musiche di Brahms, Schumann

Ingresso libero

Mercoledì 11 settembre

La meglio gioventù

Chiesa San Giovanni del Toro, ore 19.00

Conservatorio di Musica ‘Benedetto Marcello’ di Venezia

Ying Quan, Nabila Dandara, soprano

Furukubo Mizuho, Giuseppe Grippi, pianoforte

Andrea Vecchiato, flauto

Mario Roveda, violoncello

Musiche di Debussy, Ravel, Franck

Ingresso libero

Giovedì 12 settembre

Le note di Sigilgaita

Duomo di Ravello, ore 19.00

Andrea Macinanti

Musiche di Bach, Respighi, Bossi

Ingresso libero

Giovedì 12 settembre

La meglio gioventù

Sala dei Cavalieri di Villa Rufolo, ore 20.30

Conservatorio di Musica ‘Nicola Sala’ di Benevento

“Charlie Mingus”

Orchestra Jazz

Biglietto di ingresso alla villa

Sabato 14 settembre

Nel Giardino di Wagner

Sala dei Cavalieri di Villa Rufolo, ore 19.00

Gruppo Ocarinistico Budriese

Musiche di Mozart, Rossini, Bellini, Verdi, Turco

Posto unico € 25

Mercoledì 18 settembre

La meglio gioventù

Auditorium Oscar Niemeyer, ore 19.00

Conservatorio di Musica ‘Niccolò Piccinni’ di Bari

Percussioni in Ensemble

Niccolò Fino, Vincenzo De Leo, Antonella Fazio, percussioni

Musiche di Veldhuis, Marjàn, Pawassar, Xenakis, Zivkovic

Ensemble di violoncelli

Direttore e concertatore M° Giuseppe Grassi

Rossana Atzori, Michela Cioce, Federica Del Gaudio,

Veronica Iannella, Maddalena Licinio, Michele Murgolo, Roberta Pastore, Ilenia Piccolo, Daniele Ranieri, Giulia Salvemini,

Marcello Sette, Claudia Speranza, violoncelli

M° Giovanni Rinaldi, contrabbasso

Musiche di Elgar, Verdi, Mascagni, Granados, van Westerhout, Rota

Ingresso libero

Giovedì 19 settembre

La meglio gioventù

Auditorium Oscar Niemeyer, ore 19.00

Orchestra da Camera del Conservatorio di Musica

‘Niccolò Piccinni’ di Bari

A Nino Rota

un omaggio nel quarantennale della morte

Direttore M° Annibale Dambra

Domenico Di Bari, flauto; Francesco Larenza, oboe;

Antonio Carbonara, clarinetto; Potito Florio, fagotto;

Giuseppe Barione, corno; M° Carmine Scarpati, Giulia Gentile, violini;

Rosanna Dell’Olio, viola; Federica del Gaudio, violoncello;

M° Giovanni Rinaldi, contrabbasso; Michele Renna, pianoforte

Ingresso libero

Venerdì 20 settembre

Le note di Sigilgaita

Duomo di Ravello, ore 19.00

Michel Bouvard

con la partecipazione di Yasuko Uyama Bouvard

Musiche di Marchand, Du Mont, Couperin, Bach, Mozart, Bouvard

Ingresso libero

Giovedì 26 settembre

La meglio gioventù

Chiesa di Santa Maria a Gradillo, ore 19.00

Conservatorio di Musica ‘Agostino Steffani’ di Castelfranco Veneto

Quintetto Steffani

Antonio Caneve, clarinetto; Luigi di Francia, Arianna Pasoli, violini

Nathan Deutsch, viola; Kateryna Bannyk, violoncello

Musiche di Ravel, Brahms

Ingresso libero

Venerdì 27 settembre

La meglio gioventù

Auditorium Oscar Niemeyer, ore 19.00

Conservatorio di Musica ‘Agostino Steffani’ di Castelfranco Veneto

Steffani Jazz Ensemble

Maria Marchetto, voce

Sean Lucariello, tromba; Giacomo Cazzaro, sax; Marco Baldi, chitarra;

Lorenzo Tonon, pianoforte; Alberto Gatti, contrabbasso;

Thomas Zausa, batteria

Ingresso libero

Domenica 29 settembre

La meglio gioventù

Auditorium Oscar Niemeyer, ore 19.00

Conservatorio di Musica ‘Giuseppe Martucci’ di Salerno

Io Sheherazade

Imma Battista, Tiziana Silvestri, Massimo Trotta,

Rosalba Vestini, pianoforte

Regia Renata Fusco

Musiche di Nikolaj Rimskij-Korsakov – Nicola Samale

Ingresso libero

Venerdì 11 ottobre

Le note di Sigilgaita

Duomo di Ravello, ore 19.00

Luca Scandali

Musiche di Bach, Franck, Listz, Mendelssohn, Ritter, Matter

Ingresso libero

Sabato 12 ottobre

La meglio gioventù

Auditorium Oscar Niemeyer, ore 19.00

Conservatorio di Musica ‘Giuseppe Martucci’ di Salerno

Direttore Nicola Samale

Concerto per pianoforte e orchestra n.1 in Fa diesis minore, op.1

Concerto per pianoforte e orchestra n.2 in Do minore, op.18

Sergej Vasil’evič Rachmaninov

Ingresso libero

Domenica 13 ottobre

La meglio gioventù

Auditorium Oscar Niemeyer, ore 19.00

Conservatorio di Musica ‘Giuseppe Martucci’ di Salerno

Direttore Nicola Samale

Concerto per pianoforte e orchestra n.3 in Re minore, op.30

Concerto per pianoforte e orchestra n.4 in Sol minore, op.40

Sergej Vasil’evič Rachmaninov

Ingresso libero

Domenica 20 ottobre

La potenza del diletto

Duomo di Ravello, ore 19.00

Festa dei Cori

esibizione di Coro ARCC e Coro Giovanile Campano

Musiche di Bob Chilcott (Five days that changed the word) e autori vari,

repertorio polifonia sacra e profana

Ingresso libero

Il programma potrebbe subire variazioni