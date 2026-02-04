Valorizzazione della cultura. La frase che fa da capolinea al nuovo bando letterario proposto dalla collaborazione tra Sfero Magazine e il Forum dei Giovani di Tramonti. L’organizzazione ha deciso di incentivare la cultura sul territorio allestendo il primo evento cultura del 2026: il Premio Sfero, un bando letterario firmato dai più giovani per diffondere l’importanza della lettura e della cultura.

Tramite l’invio di un elaborato, si ha possibilità di vincere un premio dal valore di 300€ vincolato in cultura. Dopo aver inviato correttamente la candidatura e successivamente il proprio elaborato, si ha la possibilità di vincere un soggiorno per due persone per due notti nelle mozzafiato colline della Toscana e, persino, due card (Feltrinelli e Mondadori), dal valore di 75€ ciascuna, per l’acquisto di libri.

L’evento di presentazione si terrà nell’aula consiliare del Comune di Tramonti l’8 Febbraio alle 18:30. L’organizzazione invita la comunità a partecipare per condividere un momento conviviale e per discutere dell’essenzialità della cultura ai nostri giorni.

“Crediamo nell’importanza di valorizzare il territorio, i cittadini ma soprattutto la cultura. L’8 febbraio alle 18:30, nel Comune di Tramonti, abbiamo deciso di allestire l’evento di inaugurazione del bando non solo per presentarne le formalità, ma sopratutto per creare un dibattito sulla cultura riflettendo sulla sua necessità. La cultura non è qualcosa di aggiuntivo: in un periodo storico come questo acculturarsi significa avere occhio critico, significa notare orizzonti dove l’ignoranza vaga a vuoto.”

Tutte le informazioni riguardo le formalità del bando sono presenti, qui, sotto forma di linktree: https://linktr.ee/eventocultura

Oltretutto l’organizzazione ha reso visibile il medesimo link nei rispettivi profili social di Sfero Magazine e Forum dei Giovani di Tramonti. In un solo click, ognuno avrà una visione completa e precisa riguardante il regolamento, la candidature e le tempistiche.