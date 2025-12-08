Un appuntamento pensato dalle donne per le donne, un momento di confronto dedicato al benessere femminile in tutte le sue dimensioni. Il 14 dicembre 2025, alle ore 10, l’Aula Consiliare del Comune di Tramonti ospiterà l’incontro divulgativo “Il potere incredibile del corpo femminile: cosa significa essere in salute?”, un evento patrocinato dal Comune e ideato per offrire strumenti concreti, conoscenze aggiornate e una nuova consapevolezza sul rapporto tra corpo, emozioni, alimentazione e stili di vita.

Un percorso che parte dalla salute come consapevolezza

A introdurre il cuore dell’iniziativa sarà l’ostetrica Angela Flinio, che sottolinea lo spirito con cui l’evento è stato pensato: “Un incontro con le donne per le donne per parlare insieme di salute in tutte le fasi della vita, come tutelarla e talvolta riscoprirla. Un evento che anticipa tanti incontri dedicati alle donne e al nostro complicato e delicato universo”. Un messaggio che apre le porte a un percorso che vuole diventare stabile nel territorio, con momenti dedicati all’ascolto e alla prevenzione.

La trainer olistica e comunicatrice Marzia Rossi metterà al centro l’importanza del respiro come strumento di riequilibrio interiore. Le sue parole spiegano con chiarezza la direzione dell’intervento: “Le ricerche scientifiche degli ultimi anni sono molto chiare: le tecniche di respirazione yogica riducono i livelli di cortisolo – l’ormone dello stress – e aiutano il sistema nervoso a ritrovare stabilità e calma. Abbiamo chiamato l’incontro ‘Il potere incredibile del corpo femminile’ perché crediamo davvero che ogni donna possieda risorse innate per coltivare pratiche di benessere. Durante l’incontro, cercheremo di offrire uno sguardo inedito sul tema della salute, con informazioni concrete e strumenti pratici da mettere subito in uso.”

A chiudere il percorso sarà l’intervento della biologa e nutrizionista Manuela Cretella, che porterà un approccio diverso e più gentile all’alimentazione femminile. Con un invito a superare i tabù e le restrizioni, afferma: “Quando parliamo di alimentazione pensiamo spesso a divieti, calorie e ‘diete giuste’. Io vorrei cambiare prospettiva: capire insieme come il cibo possa diventare un alleato del corpo femminile nelle varie fasi della vita. Durante l’incontro parleremo di come ciò che mangiamo dialoga con ormoni, ciclo, energia, umore e sonno – senza rigidi schemi, ma con strumenti semplici e concreti per nutrirsi in modo più consapevole, gentile e adatto a sé.”

L’appuntamento del 14 dicembre nasce come primo tassello di un progetto più ampio, pensato per sostenere le donne nel loro percorso di benessere attraverso competenze diverse e complementari. Un’occasione di ascolto, confronto e crescita personale che Tramonti sceglie di promuovere con convinzione.