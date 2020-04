Il portale «Si Viaggia» esalta Ravello: così se ne sono innamorati artisti e scrittori

Si Viaggia, il webmagazine italiano dedicato al turismo, ha pubblicato uno splendido articolo dedicato a Ravello con 10 foto che hanno fatto innamorare artisti e scrittori.

Artisti, scrittori, poeti ed attori hanno infatti tutti lasciato un pezzo del loro cuore a Ravello e, molto spesso, la città della musica è stata la loro musa ispiratrice. Pensiamo a Boccaccio, Gregorovius, Wagner, Ibsen e Greta Garbo che, guardando il golfo, le bellezze naturali ed artistiche hanno trovato la loro ispirazione.

“Il centro abitato, fatto di piccole case, contorte stradine, ville e chiese dagli stupendi mosaici, è incantevole e conserva ancora il suo aspetto medievale e l’influenza bizantina e araba. Sarà per questo che nel 1953, Ravello è stata scelta come set cinematografico per il film Beat the Devil – si legge su Si Viaggia-. La sceneggiatura fu scritta sul posto da Truman Capote, e il cast, che comprendeva Humphrey Bogart, Gina Lollobrigida, Jennifer Jones, Robert Morley, e Peter Lorre, alloggiava all’Hotel Palumbo.

E poi ovviamente come non pensare alla spettacolare balconata di Villa Rufolo, conosciuta come terrazza dell’infinito, da cui si gode uno scenario unico al mondo, ha ispirato musicisti, artisti e scrittori, tra cui Ruskin, Mirò, Echer, Gide, Lawrence, Turner. All’interno del complesso monumentale, il musicista R. Wagner immaginò il giardino fatato di Klingsor del suo capolavoro, Parsifal.

Anche lo scrittore, sceneggiatore e drammaturgo statunitense Gore Vidal arrivò in città quasi per caso e da quel momento se ne innamorò. Visse e scrisse di Ravello per più di 30 anni guadagnandosi il titolo di cittadino onorario.

Facendo un salto indietro nel tempo, Ravello ha stregato anche Boccaccio. Di Ravello è il protagonista della novella Landolfo Rufolo, “nobile per nascita, pirata per scelta, naufrago per ventura e infine, per abilità e buona sorte, felice proprietario di un immenso tesoro”.

E poi Escher dove a Ravello conobbe la ragazza che divenne sua moglie, mentre artisticamente parlando, è evidente come i suoi lavori furono influenzati dalle decorazioni moresche che scoprì proprio durante la permanenza in città.

“Tantissime star Hollywoodiane hanno cercato rifugio a Ravello, tra queste Greta Garbo. Nel febbraio del 1938 l’attrice cercò rifugio in città intenzionata a sposare, in gran segreto, Leopold Stokowsky”.

Che Ravello sia un posto magico ne abbiamo la conferma, ora la città della musica aspetta solo di poter ospitare nuovamente i suoi tanti e affezionati visitatori, italiani e stranieri.