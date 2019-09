Il Planking Challenge approda a Salerno: il pericoloso gioco si fa largo tra i giovani

Nemmeno il tempo di dire addio alla Samara Challenge che tra i giovani si sta pericolosamente difondendo a macchia d’olio una nuova “moda” molto pericolosa.

Si tratta del Planking Challenge, nota anche con il nome di Lying down game (letteralmente “gioco dello sdraiarsi”), ed è una nuova sfida che giunge direttamente dagli Usa e che ha fatto tappa già tra Napoli e Salerno.

Il Planking Challenge segue una pericolossima regola: bisogna distendersi sull’asfalto, in posizione supina o a pancia in giù, al centro della carreggiata e attendere il passaggio di un’automobile. L’abilità consiste nello scansarsi, rotolando sul fianco verso il marciapiedi, prima che sopraggiunga la vettura.

La sfida è quella di non farsi investire mentre gli amici riprendono tutto con il cellulare postando poi i video sulle varie piattaforme social.

I primi Planking Challenge in Campania si sono avuti in provincia di Caserta dove dei ragazzini tra i 12 ed i 14 anni hanno deciso di praticare questa vera e propria pazzia. Fortunatamente una donna è riuscita in tempo a frenare evitando esiti nefasti sia per il ragazzino che per lei: non deve essere infatti una bella esperienza né morire investiti e né tantomeno investire per sbaglio qualcuno.

Dopo essere scesa dalla vettura, la donna ha reguardito il gruppetto per la pericolosità del gioco.

Altri episodi sono poi stati segnalati a Pozzuoli ma anche a Salerno dove la notte scorsa una ragazza ha rischiato di essere stata investita da un’auto. E ha rischiato di essere investito per la stessa assurda pratica anche un uomo di quasi 50 anni si è disteso a pancia in giù sulla strada in via Martiri Ungheresi rischiando di essere investito.

Ovviamente a seguito del gioco pericoloso è scattato l’allarme da parte delle autoritò locali che avrebbero consigliato ai genitori di vigilare con attenzione i propri figli che stiano lontani da questa insensata pratica che potrebbe avere esiti davvero infausti.