Il pesce innamorato: trama, cast, attori e curiosità film questa sera Canale 5

Questa sera su Canale 5 sarà proposto uno dei classici della filmografia italiana contemporanea ovvero Il pesce innamorato di Leonardo Pieraccioni.

Il pesce innamorato: trama

Arturo Vannino ha trent’anni e fa il falegname di mestiere, ma la sua più grande passione, sin dall’infanzia, è quella di scrivere racconti per bambini. Per sua fortuna, l’incontro con l’editrice Benincasa gli permette di far diventare la scrittura il suo nuovo lavoro: la donna infatti pubblica la sua fiaba intitolata “Il pesce innamorato”, scritta quando aveva solo dieci anni.

Il successo è clamoroso: il romanzo diventa in poco tempo un best seller in tutte le librerie. La tranquilla vita da falegname è ormai solo un ricordo lontano, perché Arturo ora è un personaggio ricco, conosciuto e famoso, sempre in giro per l’Italia tra interviste, presentazioni e feste mondane. Finché una sera, in un hotel lussuoso, non incontra per caso la bella Matilde.

Il pesce innamorato: cast

Un cast di altissimo profilo per il film che oggi in prima serata terrà inchiodati al televisore milioni di telespettatori.

I protagonisti sono: Leonardo Pieraccioni, Yamila Diaz, Paolo Hendel, Patrizia Loreti, Gabriella Pession, Matteo Gianassi, Angelo Russo, Philippe Leroy, Don Lurio, Rosanna Susini, Vincenzo Versari, Umberto Fontani, Sergio Forconi.