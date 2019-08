Il matrimonio del mio migliore amico: trama e attori del film in onda su Canale 5

Questo pomeriggio andrà in onda il film Rosa la wedding planner: Il matrimonio del migliore amico, uscito nel 2015 e diretto da Michael Karen.

Il matrimonio del mio migliore amico: trama

Rosa e la sua aiutante Merel, si dovranno occupare di organizzare in soli quattro giorni le nozze di Mark e della sua compagna Nandi, una coppia di Berlino che intende sposarsi a Cape Town, in Sud Africa.

Il tempo a disposizione per pianificare il matrimonio è davvero poco; inoltre, la mancanza di complicità tra Mark e la sua futura sposa non fa che rallentare i preparativi.

A complicare ulteriormente le cose, sarà poi il rapporto che si instaurerà tra Mark e Rosa che, amici sin dai tempi dell’adolescenza, scopriranno giorno dopo giorno di nutrire dei profondi sentimenti l’uno per l’altra.

Come se non bastasse, a Nandi verrà offerto un posto di lavoro come medico proprio in quella città, il che contrubuirà a destabilizzare ulteriormente il loro già incerto rapporto.

La madre di Nandi, Jamila sarà infatti entusiasta della notizia e vorrebbe a tutti i costi che la figlia tornasse a vivere in Sud Africa vicino a lei, ma per Mark sarebbe davvero impossibile lasciare Berlino, luogo in cui si svolge tutta la sua vita.

Il matrimonio del mio migliore amico: cast

Cast di alto livello per il film che questo pomeriggio sarà trasmesso su Canale 5.

I protagonisti del film sono: Alexandra Neldel, Janek Rieke, Sara Fazilat, Pearl Thusi, Sandi Schultz, Ursela Monn, Hansjürgen Hürrig, Naima Sebe.