Quando la passione per la danza incontra il desiderio di condivisione e socialità, le serate estive si trasformano in veri e propri punti di riferimento per la comunità. In un panorama in cui il ballo caribico continua a rappresentare uno straordinario veicolo di aggregazione, il territorio salernitano si conferma ancora una volta cuore pulsante della movida e della cultura latina. È in questa cornice di entusiasmo e grande partecipazione che si inserisce il nuovo appuntamento del “Martedì Latino”, pronto ad animare la pista dell’Agorà American Bar di Baronissi sulle note di salsa, bachata e kizomba. La serata, ad ingresso totalmente gratuito, vedrà in consolle le selezioni musicali di dj Pluma e offrirà a tutti i presenti un’esclusiva lezione gratuita in preserata per muovere i primi passi o perfezionare la propria tecnica. A guidare l’energia dell’evento e il movimento caraibico locale è Paolo Citro, maestro e fondatore della nota scuola Tropical Dance, attiva da anni con successo sul territorio di Salerno e Cava de’ Tirreni, nonché pilastro fondamentale dello staff organizzativo del format. «Il ballo non è semplicemente una sequenza di passi o un esercizio di stile, ma un linguaggio universale capace di unire persone di tutte le età e di trasmettere un’energia unica», dichiara il maestro Paolo Citro. «Con lo staff del Martedì Latino e la scuola Tropical Dance lavoriamo quotidianamente per creare eventi in cui la qualità tecnica si sposa con il puro divertimento. L’appuntamento settimanale all’Agorà di Baronissi rappresenta un’occasione perfetta sia per chi desidera approcciarsi per la prima volta a questo mondo grazie alla lezione gratuita in preserata, sia per i ballerini più esperti che – nonostante il periodo estivo – cercano una pista carica di ritmo e passione».