Il maltempo minaccia la Costiera: pioggia e nuvole all’orizzonte / Foto e Video

Nuvoloni scuri e tanta pioggia all’orizzonte. É questo lo scenario del secondo fine settimana di luglio in Costiera Amalfitana.

Da un paio di giorni, infatti, il meteo sembra aver preso una brutta piega e il caldo dei giorni scorsi ha lasciato il posto a vento e qualche pioggia che stanno oscurando il sole per la tristezza dei tanti bagnanti e turisti che comunque hanno deciso di non abbandonare l’arenile.

Grossi nuvoloni carichi di pioggia hanno stanno minacciando da diverse ore la Costiera anche se sembra, per il momento, che stiamo scaricando la pioggia al largo e non sulla nostra splendida costa.

Le cose sul fronte meteo sembrano non dover migliorare nemmeno durante la giornata di domani, anzi tenderebbero a peggiorare con l’arrivo della sera. Come riporta Meteo.it, infatti, tra la sera e la notte, alcuni rovesci temporaleschi, colpiranno il sud della Toscana e dell’Umbria e poi l’Abruzzo, i settori centro settentrionali del Lazio per poi spingersi verso la Campania, la Calabria e la Sicilia.

Nel pomeriggio di domenica inoltre una nuova perturbazione raggiungerà il Nord-Ovest dove si prevede un pesante peggioramento, specie dalla sera, con temporali localmente forti accompagnati da intense raffiche di vento e grandine. Questa nuova perturbazione andrà a interessare anche il Centro-Sud all’inizio della prossima settimana, lasciando gli ultimi strascichi all’estremo Sud nella giornata di martedì.

Martedì al mattino cielo sará in gran parte nuvoloso all’estremo Sud e nelle Isole maggiori con ancora numerose piogge o temporali tra Puglia centro-meridionale bassa Campania, Calabria, Sicilia settentrionale e orientale e in forma più isolata in Sardegna. Questa situazione meteo porterà ad avere temperature con valori leggermente sotto la media su medio adriatico e Sud.