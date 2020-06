Il liceo “Marini-Gioia” di Amalfi si qualifica alla finale nazionale delle Olimpiadi di Matematica

Grande soddisfazione per i ragazzi del Liceo Marini-Gioia di Amalfi che hanno conquistato l’accesso alla finale nazionale delle Olimpiadi di Matematica.

E’ stato un percorso duro che aveva lasciato i giovani studenti della scuola costiera inizialmente aveva lasciato l’amore in bocca ma, in alcuni casi, le delusioni si possono trasformare in gioie incontenibili.

La gara a squadre delle Olimpiadi di matematica è una competizione introdotta da qualche anno in cui, per ogni provincia, rappresentative dei principali Licei e Istituti tecnici si confrontano con l’obiettivo di risolvere 21 quesiti le cui tematiche svariano sugli argomenti appartenenti ai programmi del triennio finale di studi. Ogni scuola può partecipare con una rappresentativa di sette studenti, di cui massimo quattro della classe quinta e almeno uno della classe terza.

Per poter capire quanto sia coinvolgente il format, c’è bisogno di qualche piccola nota tecnica. Il punteggio che viene assegnato ad ogni risposta esatta dipende da due fattori: quante squadre hanno già risposto a quella domanda e quanto tempo è passato prima che sia stata consegnata la prima risposta esatta. In altre parole rispondere ad un quesito a cui nessuno ha saputo fino a quel momento dare risposta esatta alla fine delle due ore di tempo a disposizione comporta l’acquisizione di un punteggio molto alto, al contrario rispondere dopo che altre 5/6 squadre hanno già dato la risposta esatta comporta l’acquisizione di un punteggio più basso. Poi c’è il jolly: entro i primi 10 minuti i ragazzi devono scegliere una domanda su cui puntare, se rispondono esattamente a quella domanda il punteggio ad essa corrispondente viene raddoppiato. Ogni risposta errata comporta una riduzione di 10 punti, se la risposta errata riguarda il jolly la riduzione è doppia: 20 punti.

Quest’anno la gara a squadre è stata in forse fino all’ultimo istante. Le note vicende legate alla emergenza sanitaria non hanno reso possibile lo svolgimento della gara in presenza, nella classica configurazione in cui ragazzi delle diverse scuole si riunivano fisicamente in un luogo e competevano a distanza di pochi metri l’uno dall’altro. Tuttavia l’organizzazione ha deciso di tenere lo stesso la gara in modalità online, con tutte le incognite che questa può avere, inclusi eventuali aiuti esterni e soprattutto problemi di connessione.

Come Istituto il Marini-Gioia di Amalfi ha deciso di partecipare anche in questa versione anomala della competizione, il motivo è stato duplice: da un lato l’entusiasmo dei ragazzi che avevano partecipato durante l’anno a stage e simulazioni per questo evento, dall’altro la possibilità di ben figurare motivata dall’esperienza e da una tradizione che si può ormai considerare consolidata (un primo ed un secondo posto provinciali negli ultimi due anni). Inoltre lo studente Milano Pietro, peraltro componente e capitano della squadra, aveva già staccato il “pass” per la finale nazionale individuale, poterlo eventualmente accompagnare con l’intera squadra sarebbe stata una occasione imperdibile.

Le 449 squadre iscritte hanno partecipato contemporaneamente, non tutte nella stessa gara ma in gare diverse, collegandosi al sito phiquadro.it. Ogni squadra aveva i suoi codici di accesso per la consegna delle risposte, che quindi sono state inserite direttamente da PC

Alle 13.45 di lunedì 8 giugno la squadra si ritrova davanti ad uno schermo di un PC con il responsabile scolastico del progetto, prof. Mauro Rispoli, supportato in fase di controllo dei ragazzi dal prof. Massimiliano De Iuliis. I ragazzi componenti della squadra, impegnatisi per tutto l’anno per questo evento sono: Apicella Mattia (classe V B Scientifico), Bozza Cristina (classe III A Scientifico), Civale Marco (classe IV A Scientifico), Milano Pietro (classe V B Scientifico), Pisacane Mariassunta (classe IV B Scientifico), Romano Francesco (classe V B Scientifico), Sorrentino Federica (classe III B Scientifico).

La gara parte alle ore 14.00 puntuale, il testo della gara che i ragazzi scaricano dal sito phiquadro.it è “da un’idea di Alessandro Manzoni con suggerimenti da parte del trio”, i problemi sono ambientati su “quel ramo del lago di Como”, e partono con un “Quante sono le date tra il 1 Gennaio 1000 e il 1 Gennaio 3000 che sono palindrome ?”.

I ragazzi partono piuttosto bene, sono la prima delle 21 squadre a fornire una risposta, al quesito 2, è l’inizio della gara, il punteggio è basso. Nel frattempo scelgono come Jolly la domanda 19… un problema semplicemente folle, puro calcolo combinatorio, relativo al conteggio dei modi in cui un insieme di 7 carte estratte da un mazzo possano presentarsi una dietro l’altro. Nel frattempo escono fuori nei primi 30 minuti le squadre con più tradizione ed esperienza, le scuole pugliesi sono notoriamente forti.

I ragazzi si accorgono presto che per restare in lizza non bastano i quesiti più semplici bisogna dare qualche colpo anche a quelli più complicati, e così cade il quesito 16 (geometria solida… volume di una piramide irregolare un po’ contorta), e il 17 (problema di logica tipicamente olimpico… con bugiardi e sinceri). E’ passata un’ora e 15 minuti, i ragazzi dell’istituto Marini Gioia di Amalfi navigano intorno alla quinta, sesta posizione, quando all’improvviso la squadra risponde correttamente, dopo averlo sbagliato una volta, al quesito 19, il Jolly, la domanda vale 266 punti, e li porta immediatamente in testa.

“Guardo la classifica, le squadre hanno quasi tutte usato il jolly, il problema è che mancano ancora 55 minuti… un momento… come 55 minuti. Fino a qualche istante fa erano 40… che cosa è successo ? Ci rendiamo conto che per qualche motivo non spiegabile l’organizzazione ha aumentato il tempo a disposizione delle squadre di 15 minuti, la cosa non scompone i ragazzi. Il motivo di tale scelta, purtroppo, lo capiremo più avanti”

Ii ragazzi non si demoralizzano, piazzano la risposta n.9 e n.10, purtroppo pochi punti, servono solo per restare in linea di galleggiamento, sembra che il destino sia quello di essere risucchiati nel gruppone.

“Riusciamo però a dare un altro colpo importante, rispondiamo al quesito 20, l’area di una stella ad 8 punte costruita dentro un ottagono, sono un bel po’ di punti… risaliamo terzi… e ormai si sono fatte quasi le 16.00. Penso che senza i 15 minuti in più saremmo qualificati… invece abbiamo pochi punti di vantaggio sulle squadre che rincorrono, ed è necessaria quanto meno un’altra risposta”

I ragazzi si dividono i compiti concentrandosi su 3 problemi: il n.7 che è l’unico del primo gruppo non risolto, il n.13 e il n.15. Alle 16.04, a 12 minuti dalla fine della gara introducono 3 risposte, una per ogni quesito.

“E’ un momento importante se solo una delle tre fosse corretta, dovremmo avercela fatta. I ragazzi attendono trepidanti la risposta del tabellone al loro inserimento per verificare se le risposte inserite sono esatte o sbagliate… ma la risposta non arriva… Attendono 4-5 minuti vedendo le altre squadre che risalgono e le tre risposte che continuano a non essere visualizzate. La situazione è diventata tesissima, siamo quinti (ultimo posto utile) con 1 punto di vantaggio sulla sesta e 3 risposte correttamente inserite che il sito web non visualizza. In particolare la risposta n.7, la squadra è praticamente certa sia corretta, prova a reinserirla una seconda volta e poi una terza volta… niente il sito non la considera, nonostante la maschera di inserimento comunichi che la risposta è stata inviata”.

“Ultimi due minuti, il tabellone si oscura – raccontano i ragazzi del Marini-Gioia di Amalfi – non ci resta che attendere e sperare che le risposte siano state memorizzate e che vengano considerate prima dell’ultimo aggiornamento. Purtroppo così non è, quando il tabellone riappare con la classifica finale siamo settimi, le risposte ai quesiti 7, 13 e 15 non sono state considerate.

I ragazzi sono enormemente delusi, non riescono ad accettare il fatto che un problema tecnico abbia compromesso la loro prestazione. Scrivono immediatamente al responsabile nazionale per comunicargli i problemi avuti e indicargli prontamente le tre risposte inserite e non considerate dal sistema.

“Ci lasciamo con tanta delusione. Ringrazio e saluto i ragazzi del quinto anno, a quelli degli anni precedenti dico di non abbattersi. Ci riproveremo il prossimo anno”.

A distanza, però, di qualche giorno la grande sorpresa, nella classifica delle squadre qualificate alla finale nazionale delle Olimpiadi di Matematica compare: Gara di Salerno – denominazione scuola: MARINI-GIOIA – comune di AMALFI. Il ripescaggio è legato al fatto che le scuole possono partecipare con più squadre ma solo una può accedere alle finali nazionali.

E’ una gioia immensa per i ragazzi del Marini-Gioia di Amalfi che vedono così coronare il sogno per il quale hanno tanto lavorato negli ultimi mesi.