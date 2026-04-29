Con il ponte del 1 maggio prende il via anche il conto alla rovescia verso l’estate, e sulla litoranea di Pontecagnano Faiano l’atmosfera si accende con un appuntamento pensato per chi ha voglia di musica, mare e leggerezza. Sarà il Ke’e Beach ad alzare il sipario sulla nuova stagione con “Liberi Liberi”, il grande evento in programma venerdì 1 maggio, una giornata intera di spettacolo e intrattenimento che accompagnerà il pubblico dalle 10 del mattino alle 22, tra spiaggia, live show e dj set.

Il cuore dell’evento sarà il concerto in spiaggia dei Vaskom, tribute band dedicata a Vasco Rossi, pronta a riportare dal vivo l’energia e le emozioni dei brani più amati del rocker di Zocca. Dalle 15 il pubblico potrà cantare a piedi nudi sulla sabbia, con il tramonto sul mare a fare da scenografia naturale a una festa che si annuncia coinvolgente e partecipata.

Ad arricchire il programma ci saranno le voci di Nicholas Vitale e Pietro Guglielmotti, i dj set di Gaetano Giannotti, Alex, Luca Pescara, Peppe e Cesco, Meccanico e Manuel Adinolfi, oltre all’animazione latina firmata Orly Group Dance. Previsti anche servizio ristorante su prenotazione, take away e la possibilità di riservare ombrelloni, lettini e tavoli picnic.

“Abbiamo voluto inaugurare la stagione con un evento che rappresentasse perfettamente lo spirito del Ke’e Beach: libertà, condivisione e divertimento”, dichiara Marco Spina, direttore artistico del Ke’e Beach. “Il 1 maggio è una data simbolica, ideale per ritrovarsi sul mare e vivere insieme una giornata speciale. Questo sarà solo il primo passo di un calendario estivo che abbiamo costruito con entusiasmo e grande attenzione alla qualità”.

Entusiasta anche Martina Iacovazzo, Partner & Communication Manager della struttura: “Il Ke’e Beach si prepara a vivere un’estate importante, con tante novità pensate per il nostro pubblico e per il territorio. Stiamo lavorando a format originali, appuntamenti musicali, esperienze food e momenti dedicati alle famiglie. Nelle prossime settimane presenteremo tutto il programma, ma possiamo già dire che sarà una stagione ricca di sorprese”.

L’evento si svolgerà presso Ke’e Beach, sul litorale di Pontecagnano Faiano, con ingresso a 10 euro comprensivo di drink, mentre l’accesso sarà gratuito per i bambini fino a 10 anni.

Con “Liberi Liberi”, dunque, il Ke’e Beach lancia dunque il suo messaggio per l’estate ormai alle porte: musica, energia e voglia di stare insieme, nel luogo in cui sentirsi esattamente dove si desidera essere.