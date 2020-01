Furore, il Fiordo perduto: appello in tv per riaprire l’oasi celebrata da Rossellini / Video

La Costiera che crolla è un colpo al cuore. E occorre mobilitarsi per garantire la sicurezza e sottrarre all’abbandono i suoi luoghi simbolo. Come il Fiordo di Furore interdetto da anni. La sua bellezza non può più essere solo apprezzata dall’alto.

Va vissuta calpestando i ciottoli della marina e ascoltando la voce del mare che narra di riti e di miti. Oltre a quella storia di cui sono intrise le mura dei suoi monazeni.

La giornalista Rai Francesca Ghidini e le telecamere di Mezzogiorno Italia (Rai 3), in un ampio servizio andato in onda ieri su Rai Tre, ha raccontato lo stato dissesto della Costiera Amalfitana perlaltro provata nelle ultime settimane da frane e smottamenti.

E nello specifico il caso del Fiordo. Del Fiordo perduto. Chiuso da tre anni per pericolo di frane.

La triste storia di uno degli angoli più suggestivi della Costiera Amalfitana, quello in cui sbocciò l’amore tra la Magnani e Rossellini e che un visionario come Raffaele Ferraioli, nell’epoca in cui fu sindaco, seppe promuovere e valorizzare, rappresenta il caso emblematico di come questo territorio necessita di manutenzione e di tutela.

Nel corso del servizio sono intervenuti il geologo Pino D’Oronzo, il sindaco Giovanni Milo che ha fatto sapere di aver chiesto un finanziamento di 400mila euro per la messa in sicurezza, e il giornalista Mario Amodio.

Il servizio suggestivo e drammatico al tempo stesso ha evidenziato cosa rappresenta questo luogo per Furore, per la Costiera tutta e per quel turismo consapevole che si contrappone a quanti, di passaggio in questo lembo di terra, badano assai poco alle sollecitazioni della storia. Perché è ora di restituire questo rifugio fiabesco a chi cerca un equilibrio tra antichità e natura.