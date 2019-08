Il dottr Natale Gentile di Cava de’ Tirreni approda nello staff dell’Inter

Il biologo nutrizionista di Cava de’ Tirreni Natale Gentile è entrato ufficialmente a fare parte dello staff della squadra dell’Inter.

Dopo l’esperienza ai mondiali di calcio con la Nazionale italiana femminile, adesso il dott. Gentile curerà l’alimentazione della Primavera maschile e della prima squadra femminile dell’Inter.

Per chi non lo sapesse, il noto biologo nutrizionista cavese già dal Dicembre 2016 è consulente del settore nutrizione per l’area performance della FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio) e, da allora, cura l’alimentazione per la nazionale maggiore e le under femminili.

Chi è il Dott. Natale Gentile da Cava de’ Tirreni

Il Dott. Gentile è diplomato al Liceo Classico M. Galdi di Cava de’ Tirreni, e si è laureato nel 1996 n Scienze Biologiche presso l’Università degli Studi di Napoli. Dal 1998 è iscritto all’albo ufficiale dei biologi.

Dopo diverse esperienze lavorative in laboratori di analisi, arriva nel 2013 a diventare responsabile nutrizionale della Cavese Calcio (prima squadra e settore giovanile). Da Gennaio 2016 a Maggio 2016 è consulente nutrizionale per l’ASD Citta’ di Nocera, e responsabile nazionale area nutrizionale Academy Carpi Calcio. E’ anche consulente nutrizionale per diverse scuole calcio in Campania e Calabria.

Inoltre, dal Dicembre 2017 è docente esperto in alimentazione sportiva presso la Scuola Regionale dello Sport Coni Campania. Complimenti davvero a questo professionista cavese della nutrizione: anche grazie al suo lavoro la Nazionale Italiana di Calcio Femminile sta conseguendo enormi successi! Speriamo che torni nella sua città il più tardi possibile.