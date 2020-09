Il diritto di contare: trama, cast, attori e curiosità film questa sera Rai1

Questa sera su Rai1 sarà proposto il film Il diritto di contare, pellicola statunitense del 2016, “Hidden Figures” cheha ricevuto ben tre candidature al Premio Oscar.

Il diritto di contare: trama

E’ il 1961: Katherine Johnson, genio della matematica, Dorothy Vaughn, aspirante ingegnere e Mary Jackson, informatica, vengono assunte alla NASA, dove si lavora per inviare l’uomo nello spazio. Ma le tre donne sono nere e siamo in Virginia, dove vige ancora la discriminazione razziale: uffici, toilette, mense, bus sono rigorosamente separati.

”Il diritto di contare” è una storia di donne, di razzismo ma anche di riscatto sociale. Per le tre scienziate afroamericane, catapultate in un mondo di uomini, non sarà facile affermare la loro professionalità. Per farlo, dovranno affrontare con coraggio ingiustizie e disuguaglianze.

Il diritto di contare: cast

Cast di altissimo profilo per il film che sarà trasmesso oggi in prima serata e terrà inchiodati al televisore milioni di telespettatori.

I protagonisti della pellicola sono: Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe, Kevin Costner, Mahershala Ali, Kirsten Dunst.