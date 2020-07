“Il Covid non è scomparso, si rischiano nuovi focolai”: l’allarme dei medici del Cotugno

E’ approdato proprio l’altro ieri all’ospedale Cotugno di Napoli l’ultimo paziente affetto da Covid-19 mentre appena tre giorni fa un altro paziente salernitano di 38 anni con importanti problemi respiratori.

In tutto di ricoveri da Covid al Cotugno ce ne sono ancora 7, distribuiti in due reparti, a seconda della gravità clinica, 4 vengono assistiti in Terapia subintensiva e, di questi ultimi, tre sono in ventilazione meccanica con casco cPap.

Come riporta il quotidiano la Repubblica di Napoli, il direttore della Pneumologia del Monaldi, Giuseppe Fiorentino, che ha seguito passo passo la pandemia fino ad essere chiamato a lavorare al Cotugno ha dichiarato che “Il virus non è affatto scomparso. E sbaglierebbe chiunque ritenesse che il nemico sia stato sconfitto”.

Lo specialista spiega che la situazione è di sicuro migliorata, ma avverte che allentare la guardia fa correre alla Campania il rischio di una nuova ondata di focolai. Non è un’ipotesi fantascientifica ma, sottolinea, solo la valutazione di quanto sta avvenendo in altre parti del mondo dove le autorità sono state costrette a un nuovo lockdown.

“Le indicazioni principali per sentirsi un minimo tutelati – continua Fiorentino su la Repubblica – visto che la sicurezza totale è un obiettivo difficile da raggiungere, rimangono la mascherina, soprattutto nei luoghi chiusi e un atteggiamento protettivo mirato: evitare di fare gruppo, che vuol dire no agli assembramenti e a condizioni che li possano favorire”.

Che la tensione si sia allentata è ormai sotto gli occhi di tutti e la mascherina è indossata dalla maggior parte delle persone in maniera scorretta: “Non serve tenerla sotto il naso che rappresenta una delle prime vie di ingresso del virus nell’albero respiratorio. E anche l’abitudine di aggiustarsela come se il fosso il nodo della cravatta, toccandola con le dita, è un gesto che rischia di favorire la trasmissione del virus dalla superficie della mascherina alle mani”.

“Oggi ci troviamo davanti a casi di pazienti sovrapponibili a quelli di marzo, mi riferisco alla gravità clinica – conclude lo specialista. Con la differenza che ora siamo più preparati: soprattutto i medici del Cotugno sanno modulare i trattamenti specifici. Il rischio c’è ancora, e se fossimo in inverno non avremmo registrato sei, sette contagi al giorno ma tanti in più. Un’ultima raccomandazione: si rafforzi il cordone sanitario per quelli che arrivano da altre regioni e dall’estero. Basta un contagiato a infettarne sei o sette”.