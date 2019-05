Il Campus dell’Università Federico II di Napoli é eccellenza europea

É uno dei progetti migliori d’Europa realizzati con i fondi dell’Unione: stiamopalando del Campus dell’Università degli Studi di Napoli Federico II a San Giovanni a Teduccio, periferia di Napoli.

La direzione generale Politiche Regionali della Commissione ha incluso il progetto in una ristretta lista di interventi a cui dedica uno speciale programma di comunicazione denominato #EUinmyRegion, che durerà un mese.

Come riporta Vesuviolive, oltre al Campus dell’Università campana, figurano tra le eccellenze italiane in Europa anche la riqualificazione dei Navigli a Milano, il Centro Pecci a Prato, il Teatro Petruzzelli a Bari, la Circumetnea in Sicilia, l’area marina protetta di Torre del Cerrano in Abruzzo. Sono al ballottaggio, infine, la Reggia di Venaria e il Museo dell’Auto in Piemonte.

La dichiarazione del rettore della Federico II, Gaetano Manfredi: “Siamo orgogliosi, questo è il riconoscimento a un lavoro collettivo che ha potuto contare su un’intensa collaborazione tra istituzioni e tra singole persone – ha dichiarato il rettore della Federico II Gaetano Manfredi -. Ciò ci ha consentito di sperimentare una nuova didattica e di attrarre imprese.”

Le imprese di cui il rettore parla, sono le numerose aziende che si sono insediate all’interno del Campus in collaborazione con l’ateneo: ad oggi, infatti, il Campus è un’importante realtà che ospita circa mille allievi al giorno tra studenti di ingegneria della Federico II e allievi delle App Academy.

La prima azienda ad insediarsi nel campus è stata la Apple Academy, poi é toccato alle imprese Cisco, Tim, Intesa San Paolo, Deloitte, il centro di servizi metrologici Cesma e l’incubatore d’impresa Campania New Steel.

Il campus é inoltre ancora in via di realizzazione: una seconda parte del progetto prevede un ampliamento del nucleo originario, nuove aule, laboratori e sedi del Cnr, parco verde e aree parcheggio e il Palazzo dell’Innovazione: il tutto sarà completato entro il 2024.

Il Campus è frutto di tre programmazioni europee: la prima nel 2000-2006 con una dote di 10 milioni; una seconda nel 2007-2013 per un budget di 20 milioni e nella programmazione per il periodo 2014-2020 ci sono altri 40 milioni a cui si aggiungono 26 milioni circa del Poc (Piano operatico complementare).

Co sono poi le risorse del Fse (Fondo sociale europeo) per circa 12 milioni utilizzate per le borse di studio agli studenti della Apple Academy e finanziamenti al settore dei trasporti, al fine di agevolare i collegamenti con altre aree della città di Napoli e con stazione ed aeroporto.