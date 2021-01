Il calendario di Tramonti compie 20 anni. I 12 spettacolari scatti del Polmone Verde della Divina

Il calendario 2021 di Tramonti è un calendario di ricordi e di speranza. Sin dalla prima pagina, con l’arcobaleno, simbolo di vita e ottimismo. Quello appena trascorso è stato un anno particolare, intenso e difficile, ma anche foriero di insegnamenti. Tramonti ha dimostrato di essere forte e coesa: si è stati vera comunità anche senza i tipici eventi di socialità e cultura che ci contraddistinguono.

Ebbene, anche per il 2021, l’elegante calendario redatto dal Comune di Tramonti, che compie 20 anni, è pronto a entrare in tutte le case del polmone verde della Costiera. Ma soprattutto in quelle dei numerosissimi tramontani sparsi nel Nord dell’Italia e nel mondo che riescono così a rivivere la propria terra natia attraverso il potere evocativo delle immagini.

Il filo conduttore sono le antiche tradizioni che purtroppo rischiano di scomparire, tutte incentrate sulle varie frazioni che compongono il Polmone Verde della Costa d’Amalfi. Nel progetto grafico le peculiarità del territorio, dalle bellezze naturali ai prodotti tipici, grazie alle suggestive fotografie scattate da fotografi del territorio.

Non mancano le ricette tipiche, le antiche usanze che ritrovano nella saggezza popolare dei proverbi il filo conduttore con la tradizione e indicazioni sui luoghi da visitare. È, poi, una vetrina per le aziende e le maestranze che impreziosiscono le diverse attività, specie artigiane.

Sarà possibile ritirare il Calendario 2021 del Comune di Tramonti a partire da lunedì 18 gennaio, presso lo sportello istituito all’ingresso (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00), e, come di consueto, le offerte ricevute (contributo minimo 2 €) saranno devolute in beneficenza alle Associazioni AIL e Telethon. I non residenti potranno richiedere il calendario alla mail segreteria@comune.tramonti.sa.it, per riceverlo direttamente a casa.

«Anche quest’anno, soprattutto quest’anno, vogliamo essere presenti nelle vostre case – ha dichiarato il sindaco Domenico Amatruda – attraverso un messaggio di vicinanza e di speranza; stare uniti, stretti l’uno all’altro anche se virtualmente, aprire il cuore e il pensiero agli altri, in questo momento difficile, vuol dire alimentare anche la fiamma della speranza per un avvenire migliore. Il male che ci sta affliggendo ci deve far apprezzare ed insegnare anche tanti valori, antichi ma sopiti, valori nuovi».