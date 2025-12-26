Con il calendario dei ponti 2026 puoi pianificare fino a 31 giorni liberi con soli 8 giorni di ferie. Ecco tutte le date da segnare.

Se già stai pensando a dove trascorrere i tuoi prossimi viaggi o gite fuori porta, il 2026 si preannuncia un anno davvero favorevole. Con pochi giorni di ferie strategicamente scelti, sarà possibile accumulare un sorprendente numero di giorni liberi. L’idea è semplice: sfruttare al massimo ponti, festività e weekend per regalarsi pause più lunghe senza intaccare troppo le ferie annuali.

Oltre a programmare vacanze tradizionali, questi ponti rappresentano un’occasione perfetta per scoprire destinazioni insolite, visitare città d’arte poco conosciute o concedersi weekend rigeneranti in montagna o al mare. Anche chi ha impegni familiari o lavora a tempo pieno può approfittarne: pianificando in anticipo, si possono combinare giorni liberi e festività, creando pause che sembrano più lunghe di quanto realmente siano.

Ponti e weekend lunghi 2026: come sfruttarli

Il primo appuntamento dell’anno è con l’Epifania, che cade di martedì: combinando il weekend precedente e, se si desidera, qualche giorno di ferie, si può creare un piccolo break all’inizio di gennaio. Un’opzione interessante per chi vuole concludere le festività senza tornare subito al lavoro.

Subito dopo, Pasqua e Pasquetta arrivano il 5 e 6 aprile. Con l’aggiunta di uno o due giorni di ferie, si possono ottenere fino a cinque giorni consecutivi di vacanza, ideali per una gita fuori porta o una breve fuga in città d’arte.

Aprile e maggio offrono ulteriori opportunità: la Festa della Liberazione, il 25 aprile, cade di sabato, mentre la Festa dei Lavoratori del 1 maggio è di venerdì. In questo caso, unendo i giorni festivi al weekend, si può godere di un ponte di tre giorni, perfetto per un weekend lungo al mare o in montagna.

Uno dei ponti più vantaggiosi dell’anno è quello legato alla Festa della Repubblica, che si celebra il 2 giugno (martedì). Bastano solo uno o due giorni di ferie per ottenere quattro giorni liberi consecutivi, un’ottima occasione per una mini vacanza estiva anticipata.

Ferragosto del 15 agosto cade di sabato, quindi offre un weekend naturale, mentre per chi sogna un ponte lungo in inverno, la Festa dell’Immacolata tra il 5 e l’8 dicembre permette, con un solo giorno di ferie, di accumulare nuovamente quattro giorni consecutivi di pausa.

Infine, il periodo natalizio e di Capodanno regala ulteriori possibilità: Natale e Santo Stefano (25 e 26 dicembre) cadono rispettivamente di venerdì e sabato, e aggiungendo il 31 dicembre come giorno di ferie, si possono ottenere più giorni di vacanza consecutivi fino all’inizio del 2027. Una chiusura d’anno perfetta per chi ama programmare viaggi o festeggiamenti lunghi.