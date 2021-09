Costiera Amalfitana e Cilentana unite da “Il Blu della Dieta Mediterranea”

La Costiera Amalfitana si unisce a quella Cilentana e, insieme, danno vita all‘Itinerario Internazionale “Il Blu della Dieta Mediterranea”.

Un progetto reso possibile grazie alla collaborazione intrapresa con i Sindaci dei paesi partecipanti, presentato alla Regione Campania per il finanziamento a valere sulle risorse dell’avviso pubblico POC 2014/2020 – Politiche per il Turismo e Cultura.

L’idea nasce dalla voglia di instaurare un’importante alleanza tra i nostri territori: Positano, Amalfi, Castellabate, San Giovanni a Piro, Pollica, ognuno dei quali caratterizzato da singole peculiarità, ma al contempo tutti legati da un elemento in comune, quale il ricco patrimonio storico, artistico e culturale che si presenta come una delle esperienze più straordinarie da vivere in prima persona, grazie anche alla bellezza dei luoghi che da sempre incantano i tanti visitatori di tutto il mondo.

La Dieta Mediterranea è infatti la migliore al mondo. A renderlo noto è la Coldiretti sulla base del best diets ranking 2020 elaborato dal media statunitense U.S. News & World’s Report’s, noto anche per i consigli ai consumatori.

“Il primato generale della dieta mediterranea – continua ancora la Coldiretti – è stato ottenuto grazie al primo posto in ben quattro specifiche categorie: prevenzione e cura del diabete, mangiare sano, componenti a base vegetale e facilità a seguirla. A contendere la vittoria della dieta mediterranea sul podio sono state quella dash contro l’ipertensione che si classifica al posto d’onore e la flexariana, un modo flessibile di alimentarsi. Al quarto posto la dieta mind che previene e riduce il declino cognitivo e la storica dieta ipocalorica weight watchers”.