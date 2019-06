10 Giugno festa Madonna dell’Avvocata: organizzato servizio di trasporto in elicottero da Tramonti

Cresce l’attesa in Costiera Amalfitana per le celebrazioni in onore della Madonna dell’avvocata che si terranno il prossimo 10 giugno.

Un appuntamento molto sentito a Maiori e negli altri comuni della Divina, capace di mobilitare migliaia di pellegrini e fedeli.

Il pellegrinaggio al Santuario, posto in cima al Monte Falerzio, è un evento di fede e folklore diventato per molti un momento irrinunciabile.

Il percorso per raggiungere il Santuario della Madonna dell’avvocata non è certamente agevole, si tratta di un percorso di montagna di 16 km.

Per chi non potesse per qualsivoglia motivo affrontare tale tragitto, è stato organizzato il trasporto in elicottero, con partenza alle ore 9,30 dall’eliporto sito nei pressi del Castello di S. Maria la Nova, ovvero il cimitero comunale di Tramonti

Gli interessati potranno effettuare la prenotazione del servizio al costo di 120 euro, complessivi di andata e ritorno, facendo riferimento al numero 339 8376000.

Per ogni viaggio è possibile trasportare 5 passeggeri e si può scegliere anche di usufruire soltanto di un viaggio di andata o di ritorno al costo di 60 euro.

Il Pilota provvederà ad effettuare le comunicazioni per dovuta conoscenza al C.C. o P.S. del posto ed alla DCA di Napoli, come previsto da normativa aeronautica.

Un’iniziativa per rendere accessibile a tutti la visita al Santuario della Madonna dell’avvocata.