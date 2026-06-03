Capita spesso di tornare a casa con un frutto dall’aspetto perfetto e scoprire poi una polpa poco zuccherina o ancora acerba. Esistono però alcuni segnali che permettono di ridurre gli errori e aumentare le probabilità di scegliere un prodotto maturo al punto giusto. Non sono formule magiche, ma piccoli dettagli che chi lavora ogni giorno tra i banchi della frutta osserva con attenzione.

Uno dei metodi più conosciuti consiste nel dare qualche leggero colpo con le nocche sulla buccia. L’anguria matura tende a produrre un suono pieno e profondo, segnale di una polpa ricca d’acqua. Se il rumore appare troppo metallico o eccessivamente vuoto, il frutto potrebbe non essere ancora arrivato alla piena maturazione.

Un altro elemento molto osservato è la cosiddetta macchia di appoggio, quella zona giallastra presente sulla parte inferiore del cocomero. Quando il colore è intenso, tendente al giallo scuro o all’arancione, significa che il frutto è rimasto abbastanza tempo sul terreno durante la maturazione. Una macchia molto chiara, invece, può indicare una raccolta anticipata.

Anche il peso offre informazioni preziose. A parità di dimensioni, un’anguria più pesante contiene generalmente una maggiore quantità di acqua e può risultare più succosa e gradevole al palato. È uno dei controlli più semplici da effettuare direttamente al supermercato.

Da non trascurare nemmeno il peduncolo. Se appare secco e ben maturato, rappresenta spesso un ulteriore indizio positivo sullo stato del frutto.

I dettagli che fanno la differenza nel melone

Per il melone entra in gioco soprattutto l’olfatto. Avvicinando il frutto al naso, un profumo dolce e intenso è generalmente indice di una buona maturazione. Se invece non si percepisce alcun aroma, il melone potrebbe essere ancora acerbo. Attenzione però anche all’eccesso opposto: un odore troppo forte può indicare una maturazione avanzata.

Anche il tatto può aiutare. Nella parte opposta al picciolo, la buccia dovrebbe cedere leggermente alla pressione delle dita senza risultare molle. Questa elasticità è spesso associata a una polpa pronta per essere consumata.

Nel caso dei meloni retati, molti esperti osservano la rete superficiale presente sulla buccia. Una trama ben definita e uniforme viene spesso considerata un segnale positivo per qualità e maturazione.

Anche il colore offre indicazioni utili. Diverse varietà tendono a perdere le sfumature verdi più intense e ad assumere tonalità gialle o dorate man mano che raggiungono la maturazione.

La realtà è che non esiste un singolo trucco capace di garantire al cento per cento la dolcezza di un’anguria o di un melone. La maturazione dipende infatti da molti fattori, tra cui varietà, esposizione al sole, irrigazione e momento della raccolta. Gli stessi esperti del settore utilizzano spesso più segnali contemporaneamente prima di esprimere un giudizio.

Osservare peso, colore, profumo e consistenza permette però di aumentare notevolmente le probabilità di portare a casa un frutto estivo all’altezza delle aspettative. E quando il caldo si fa sentire, tagliare un’anguria croccante o un melone profumato può davvero fare la differenza tra uno spuntino qualunque e uno dei piaceri più semplici della stagione.