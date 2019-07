Hugh Grant a Positano: l’attore in vacanza in Costiera con la moglie / Foto

Ha trascorso qualche giorno di vacanza in Costiera Amalfitana anche Hugh Grant, l’attore hollywoodiano famoso per aver interpretato “Notting Hill” con Julia Roberts e “Quattro matrimoni e un funerale”.

L’attore ha scelto Positano come base per le sue vacanze con la moglie svedese Anna Elisabet Eberstein, di ben 23 anni più giovane di lui, che ha sposato lo scorso anno.

Come dimostrano le foto pubblicato su «Gente», Grant è stato paparazzato con la fidanzata in giro per Positano e poi sul campo da tennis dove ha disputato varie partite proprio con la giovane moglie.

Una vacanza all’insegna dello sport quella di Hugh Grant che ha deciso di rimettersi in forma e di eliminare quel filo di pancetta che lo fa sentire un po’ appesantito. Dopo lo sport c’è però tempo anche per un tuffo in mare, rigorosamente in tenuta da snorkeling con maschera e tubo per la respirazione.

Insomma una vacanza all’insegna del relax quella di Hugh Grant a Positano ma anche all’insegna di tanto sport!