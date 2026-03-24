La Costa d’Amalfi si conferma tra i territori vitivinicoli di qualità entrando tra le eccellenze premiate dalla Guida Vitae AIS 2026, tra i principali riferimenti nazionali del settore.
Nel corso della cerimonia svoltasi a Perugia, nell’ambito dell’evento “Esperienze di Vitae”, diverse cantine della Costiera Amalfitana hanno ottenuto riconoscimenti per vini valutati con punteggi pari o superiori a 90 centesimi.
Tra le aziende premiate figurano le Cantine Giuseppe Apicella con “A’ Scippata” 2021, Tenuta San Francesco con il Tramonti Bianco, Marisa Cuomo con il Fiorduva, Ettore Sammarco con il Grotta Piana. Una presenza di alto livello che testimonia la qualità e la varietà della produzione enologica costiera.
Il riconoscimento della Guida Vitae rappresenta un risultato di grande prestigio, che certifica l’eccellenza raggiunta dalle cantine della Costa d’Amalfi e rafforza il posizionamento del territorio nel panorama vitivinicolo nazionale.
Un traguardo che valorizza il lavoro, la ricerca e la tradizione di produttori capaci di esprimere vini identitari, sempre più apprezzati e riconosciuti anche nei contesti più autorevoli del settore.