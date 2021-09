Gratta e vinci da 500mila euro: spunta la registrazione che risolve il caso

Ormai da giorni in Campania non si fa altro che parlare, scrivere e commentare di quello che è accaduto a Materdei per un gratta e vinci.

Certo non un gratta e vinci normale ma uno che dona al suo possessore ben 500mila euro.

La vicenda

Tutto è iniziato sabato scorso a Materdei quando la signora si è recata dal tabaccaio per avere una conferma della vincita. Ma, invece di visionare il biglietto Scutellaro, che secondo la versione della donna lavorava lì, se ne sarebbe appropriato per poi scappare in scooter. Da quanto ricostruito dalla polizia, l’uomo, dopo aver depositato il tagliando presso una filiale bancaria nella città di Latina, si è recato all’aeroporto di Fiumicino con l’obiettivo di volare verso Canarie.

La versione di Scutellaro

Scutellaro, così come riporta il Mattino, ribadisce che il gratta e vinci sia suo e che sia stata la donna a ingannare tutti.

“Il biglietto l’ho fatto comprare io da un mio conoscente il giorno prima, alla signora avevo chiesto soltanto di andare a riscuotere la vincita che credevo ammontasse soltanto a 500 euro”.

Gratta e vinci: la svolta

Secondo quanto riportato da Il Mattino il caso sarebbe stato finalmente risolto. Tutto grazie all’astuzia di un nipote dell’anziana donna.

Il giovane è riuscito a registrare una telefonata con lo stesso Scutellaro che propone la restituzione del biglietto in cambio di metà della vincita.

Sarebbe stato questo il momento nel quale il giovane con grande coraggio avrebbe registrato Scutellaro e vista la situazione avrebbe chiuso il caso.