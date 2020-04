Gli albergatori della Costiera valutano la riapertura. A giugno apre il Capri Palace

Anche la Costiera Amalfitana si sta preparando per quella che ormai tutti conosciamo con il nome di Fase 2 dell’emergenza Coronavirus.

A partire dalla giornata di lunedì 27 aprile sarà possibile, ad esempio, ordinare il cibo a domicilio, proprio come l’ordinanza n.37 della Regione Campania ha deciso. Entro metà mese di maggio dovrebbero poi riaprire ai clienti anche bar e ristoranti.

Ad aprire saranno anche gli alberghi che si stanno preparando sicuramente, come tutte le attività commerciali, ad un turismo diverso rispetto a come lo avviamo sempre concepito. Forse si lavorerà solo con gli italiani, forse i turisti stranieri saranno di meno o del tutto assenti, ma questo non vuol dire che non bisogna ripartire.

Ebbene sono molti i grandi alberghi che stanno preparando un’apertura tra la fine del mese di maggio e l’inizio del mese di giugno. Saranno, presumibilmente altrettanti, quelli che invece non apriranno proprio.

Ad annunciare per primo la riapertura è il Capri Palace di Anacapri. Ieri sull’home page dell’albergo è stato postato l’avviso che annuncia che a partire dal primo giugno sarà disponibile il sistema booking delle prenotazioni con un messaggio: “Il Capri Palace vi aspetta per vivere momenti di pura bellezza, deliziandovi con una cucina eccellente e coccolandovi in una spa unica in Europa”.

L’albergo a 5 stelle è location preferita sull’isola azzurra da personaggi dello star system e dal jet set internazionale ma anche da flussi turistici italiani che soggiornano nelle mega-suite con piscina privata dedicate alle icone del mondo del cinema e del fashion da Marylin Monroe a Gwyneth Paltrow a Maria Callas.

Sulla scia del Capri Palace dunque potrebbero seguire tanti altri hotel anche della Costiera Amalfitana che, proprio in questi giorni, stanno decidendo il da farsi in attesa, anche, delle nuove disposizioni governative.