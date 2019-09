Giuseppe Gambi festeggia i 10 anni di carriera: stasera grande concerto a Capri

Sarà la splendida piazzetta di Capri ad ospitare questa sera il concerto “Quando il canto tocca l’anima” che vede come unico protagonista il tenore pop napoletano Giuseppe Gambi.

Il concerto, che avrà inizio questa sera alle 20.00, è il coronamento dei dieci anni di carriera del cantante partenopeo. Quale posto migliore allora per festeggiare se non uno dei salotti più amati del mondo, quello di Piazza Umberto I a Capri.

«E’ un grande onore per me essere stato scelto dal sindaco Marino Lembo per chiudere la celebre estate caprese in una delle piazze più belle e prestigiose del mondo. A Capri questa sera alle 20 festeggio i miei primi 10 anni di carriera professionale in giro per il mondo dove ho raccontato Napoli e l’Italia attraverso le nostre melodie più belle. Quella di questa sera sarà una vera e propria festa: ecco la scelta dell’ingresso libero. Un regalo per tutti voi. Vi aspetto».

Nel corso della serata Gambi allieterà il pubblico con melodie classiche della musica lirica, passando dal “Nessun Dorma” a “E lucevan le stelle”, ma anche rivisitazioni pop di brani storici della musica napoletana come “Reginella” e “’O sole mio”. Non mancherà lo spazio per i grandi successi internazionali che raccontano l’italianità nel mondo come “That’s amore” e“Mambo italiano”, e immancabili saranno anche i suoi omaggi ai grandi della musica italiana da Andrea Bocelli a Pino Daniele e i suoi brani più celebri come “Italia Patria Mia”.

Un concerto dunque quello di questa sera a Capri che ripropporà tutte le tappe della carriera di Giuseppe Gambi, carriera iniziata a Venezia nel 2009 a bordo della “Msc Poesia”. Poi le ospitate a Domenica In nel 2011 con Pippo Baudo e ancora i “Raccomandati” su Rai Uno; Italia’s got talent su Canale 5 con Maria De Filippi ed infine la ribalta internazionalegrazie anche alla canzone “Italia Patria Mia” scritta nel 2015 a quattro mani con la giornalista Rai Tiziana Grassi.

Anche la redazione di Amalfi Notizie fa i suoi più sinceri auguri a Giuseppe Gambi per i suoi 10 anni di carriera!