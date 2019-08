Giuseppe Calabrese conosciuto da tutti come Peppone è uno dei personaggi televisivi più apprezzati e conosciuti.

Grazie alla sua simpatia e al suo modo di fare, ha conquistato la simpatia di migliaia di persone che lo seguono con grande affetto.

Peppone Giuseppe Calabrese: chi è, età, vita privata, moglie e curiosità

Giuseppe Calabrese, conosciuto nel mondo della televisione con il nomignolo di Peppone, è nato a Potenza il 6 marzo del 1975.

Si da giovanissimo ha mostrato la sua grande passione per la cucine. Dopo aver completato gli studi ha deciso di trasferirsi a Siena per frequentare la facoltà di Giurisprudenza.

In seguito torna nella sua amatissima Potenza dove, quando diventa socio di un bistrot, si ritrova a lavorare in cucina.

La popolarità e l’avventura in televisione nasce, come spesso accade, per caso. Partecipa come concorrente a La prova del cuoco, il famoso cooking show di Rai 1.

Proprio grazie a questa partecipazione si fa conoscere e apprezzare dal grande pubblico, in seguito diventa uno degli inviati della trasmissione.

Ora per lui è iniziata una nuova grande avventura, in prima serata, sempre su Rai 1 dove lavorerà al fianco di Lorella Cuccarini in Grand Tour Linea Verde.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si conoscono molti dettagli, visto che è abbastanza riservato ma sbirciando sui social si nota che è sposato.