Giuseppe Brindisi è uno dei giornalisti più conosciuti del piccolo schermo. Grazie alla sua professionalità si è fatto apprezzare dal pubblico che da diverso tempo lo segue con attenzione.

Giuseppe Brindisi: chi è, età, Stasera Italia, carriera, vita privata e curiosità

Giuseppe Brindisi è nato a Modugno, il 7 giugno del 1962. La sua carriera è iniziata lavorando come deejay e speaker radiofonico in Puglia.

Negli anni seguenti frequenta la facoltà di Scienze politiche all’Università di Bari mentre continua a lavorare per alcune emittenti locali.

Il debutto in televisione arriva nel 1990 come corrispondente dalla Puglia per la redazione sport di Pressing, rotocalco sportivo a quel tempo in onda su Italia 1.

Da qui prende il via la sua carriera di giornalista in Mediaset. Nel 1991 entra a far parte della redazione di Studio Sport.

A partire dal 1993 passa alla conduzione di Studio Aperto, il telegiornale di Italia 1, dove rimane fino al 2001.

Proprio in questo anno passa al principale telegiornale di Mediaset ovvero al Tg 5, dove rimane fino al 2011.

In questi anni allarga la sua esperienza professionale lavorando anche nella redazione di Verissimo.

Negli ultimi anni è stato il conduttore di programmi di approfondimento giornalistico in prima serata in onda su Rete 4.

Nel 2015 e 2016 Dalla vostra parte e dalla scorsa stagione televisiva con Stasera Italia.