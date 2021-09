Giovanni Di Gianfrancesco è conosciuto nel mondo dello spettacolo anche per essere il marito di Manuela Arcuri.

Chi è Giovanni Di Gianfrancesco il marito di Manuela Arcuri: età, figli e lavoro

Giovanni Di Gianfrancesco è un noto imprenditore che è riuscito a conquistare il cuore di Manuela Arcuri.

I due stanno insieme dal 2010 e dal loro amore è nato il figlio Mattia, per il quale la showgirl ha deciso di abbandonare temporaneamente le scene.

Per quanto concerne il matrimonio non sembra ancora nei loro piani, anche se pare che i due stia progettando di ampliare la famiglia.

Giovanni viene da Monterotondo, un paesino in provincia di Roma, e fa l’imprenditore edile.

Giovanni Di Gianfrancesco è stato ospite di una puntata di Domenica In dove ha raccontato com’è il loro rapporto.

In particolare perchè la bellissima Manuela sta partecipando a Ballando con le Stelle.

La bellissima Manuela parlando proprio del figlio ha detto: “Mattia è la cosa più bella che mi potesse capitare, non c’è film che tenga a confronto. Ho capito quanto sia importante la mia presenza per lui e quanto sia irrinunciabile per me. L’ho cercato per due anni, è stato super voluto. Stavo quasi per perdere le speranze, e alla fine sono rimasta incinta quando ormai non ci pensavo più”.

E’ un uomo dotato di un notevole fascino mediterraneo, non si è mai esposto troppo sui media e ha sempre preferito restare all’ombra del clamore della fama della sua compagna.

Di lui, la Arcuri ha fatto un bellissimo ritratto nel corso di alcune interviste, dipingendolo come una persona “dal cuore d’oro“.

È originario di Roma, ma non sappiamo molto altro dato che la data di nascita non è mai stata resa nota.

Insieme alla sua famiglia, si presume, che viva nella Capitale in un bell’ appartamento luminoso. Del suo patrimonio non si hanno informazioni.

Curiosità sul marito di Manuela Arcuri:

Essendo un imprenditore edile è spesso costretto a viaggiare e stare lontano dalla moglie e dal figlio.

Fortunatamente per i due la distanza non è mai stato un problema in quanto si reputano una coppia solida e stabile.

Uno dei loro più grandi desideri è confermare le promesse di matrimonio in chiesa, probabilmente sarà proprio il piccolo Mattia, figlio della coppia a portare le fedi a mamma e papà.