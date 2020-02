Giornata Internazionale della Guida Turistica 2020: le iniziative in Campania

Il 21 febbraio di ogni anno in tutto il mondo si celebra la Giornata Internazionale della Guida Turistica, istituita nel 1990 dalla World Federation of Tourist Guide Associations e promossa in Italia dall’Associazione Nazionale Guide Turistiche.

Saranno diversi gli eventi speciali creati dalle guide turistiche abilitate di tutta Italia, nei giorni 21 e 29 febbraio e 1° marzo 2020, con l’eccezione di poche iniziative che, per motivi organizzativi, si svolgeranno il 22 o il 23 febbraio.

Guide turistiche abilitate, facenti parte di associazioni locali, metteranno la propria professionalità a disposizione del pubblico, offrendo visite guidate gratuite a istituti e luoghi della cultura. Si focalizzerà l’attenzione su monumenti molto noti ma anche su beni poco conosciuti ed aperti eccezionalmente ai visitatori, con l’intento di divulgare la conoscenza di siti non oggetto dei grandi flussi turistici. Alcune iniziative potranno essere volte alla raccolta di offerte libere per il restauro di beni o per persone in difficoltà.

A seguito dell’“Acqua Granda” a Venezia e dei tanti eventi meteorologici che hanno messo a rischio i beni storici e culturali del nostro territorio nel 2019, l’edizione 2020 della Giornata Internazionale della Guida Turistica è dedicata alla tutela del nostro patrimonio, anche attraverso forme di turismo consapevole e sostenibile.

