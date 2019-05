Giornata delle Oasi WWF: domani visite guidate al Faro di Capo d’Orso

Domani, domenica 19 maggio, torna la Giornata delle Oasi WWF, una vera e propria festa della natura rivolta al grande pubblico.

Le Oasi del WWF hanno fatto si che adulti e bambini conoscessero la natura attraverso aree salvate da degrado, cemento e caccia. Il successo delle 100 Oasi si misura con le specie che il WWF è riuscito a salvare dall’estinzione. Proprio in questi giorni 3 pulcini di falco pescatore sono nati nel nido appositamente predisposto dal WWF nell’Oasi toscana della Laguna di Orbetello.

Nell’ambito della giornata delle oasi, in Costeira Amalfitana il WWF organizza visite al faro di Capodorso rispettivamente per le ore 10,30 e 12,00. Il WWF ha avuto in gestione il faro di Capo d’Orso a Maiori grazie alla vittoria in un bando pubblico, verrà aperto al pubblico per la prima volta.

Eventuali interessati si potranno prenotare scrivendo a questo indirizzo mail o lasciando un messaggio anche WhatsApp al n° 3472618662 indicando l’orario di preferenza. Si fa presente che, prevedendo le visite un limite per i partecipanti , una volta raggiunto il numero di max 25 non si potrà, purtroppo, tenere conto di altre prenotazioni eccedenti.

Sempre in Campania ci saranno visite guidate nell’Oasi del Cratere degli Astroni a Napoli-Agnano, dove continua la mostra “Dinosauri in carne e Ossa”, tante iniziative per i più giovani, dai laboratori per bambini agli spettacoli teatrali, ai laboratori di fumetto. I volontari del WWF Sannio e lo staff dell’Oasi “Montagna di Sopra” a Pannarano, in provincia di Benevento, organizzano una visita guidata, che proseguirà con esposizioni artistiche, laboratori di tornitura del legno.